Rezort zdravotníctva chce presunúť záchrannú službu zo Smolníka

Smolník 10. apríla (TASR) - Obec Smolník v okrese Gelnica nesúhlasí s navrhovaným presunutím stanice záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Podľa starostu Radoslava Dlugoša by sa predĺžili dojazdové časy. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR tvrdí opak. Posádka rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) Smolník podľa neho vo väčšine prípadov zasahuje mimo svojho regiónu.



„Po 20 rokoch chcú RZP zo Smolníka presunúť bližšie smerom do centra okresu,“ povedal pre TASR Dlugoš, ktorý požiadal o prehodnotenie návrhu. Pripomenul, že Smolník je strediskovou obcou.



Potrebu ponechania stanice ZZS v Smolníku zdôvodňuje tiež cestnou infraštruktúrou a exponovaným terénom. Vo výzve, ktorú obec zverejnila na sociálnej sieti, okrem iného argumentuje aj tým, že presunom by sa znížila atraktivita regiónu Smolník - Smolnícka Huta - Úhorná. „Obec Smolník poskytuje vlastné priestory v obecnej budove už dve dekády a vytvára poskytovateľovi vhodné, priam ideálne podmienky pre výkon RZP. Sme ústretoví a pripravení komunikovať s poskytovateľom o nastavení podmienok vo všetkých oblastiach,“ dodáva.



MZ SR pre TASR potvrdilo, že v návrhu počíta s presunom RZP Smolník do Mníška nad Hnilcom, čo je zhruba 11 kilometrov. Podľa rezortu sa tým zlepší dostupnosť ZZS pre omnoho väčší počet pacientov, ako je to v súčasnosti. „Novou sieťou sa snažíme dosiahnuť čo najlepší priemerný dojazdový čas ambulancií ZZS a v prípade presunu ZZS Smolník zlepšíme v regióne dojazdový čas,“ uviedlo.



Nová sieť ZZS podľa neho počíta s presunom niektorých súčasných staníc ZZS z dôvodu zabezpečenia lepšej dostupnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti. „Nová sieť vychádza z dát o výjazdoch ZZS a cieľom presunu posádok je vždy zlepšenie dostupnosti. Nová sieť vstúpi do platnosti začiatkom mája 2025, ale do praxe sa postupne dostane počas roka 2025 až 2026. Materiál pôjde do pripomienkového konania,“ dodalo MZ SR.