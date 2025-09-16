< sekcia Regióny
Rezort zdravotníctva chce zastaviť šírenie vírusovej hepatitídy A
Zvýšený výskyt a šírenie hepatitídy typu A v Nitrianskom kraji si vyžiadal koordinačné stretnutie odborníkov k riešeniu situácie.
Autor TASR
Nitra 16. septembra (TASR) - Zvýšený výskyt a šírenie hepatitídy typu A v Nitrianskom kraji si vyžiadal koordinačné stretnutie odborníkov k riešeniu situácie. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR situáciu v súvislosti so žltačkou monitoruje na dennej báze v súčinnosti s odborníkmi. V prípade potreby je pripravené prijať potrebné kroky, ktoré prispejú k zastaveniu šírenia vírusovej hepatitídy A na celom území Slovenska, potvrdil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Zvýšený výskyt hepatitídy typu A v Nitrianskom kraji evidujú zdravotníci najmä v okresoch Komárno, Levice a Nové Zámky. „Regionálni hygienici prijímajú opatrenia na úrovni okresov okamžite po nahlásení ochorenia, denne monitorujú situáciu a vykonávajú kontrolu plnenia týchto opatrení vo svojich regiónoch,“ uviedla hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre Katarína Tináková.
Podľa odborníkov je zásadná prevencia. „Očkovanie proti hepatitíde typu A je dobrovoľné, kým nie je nariadené regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Vykonáva sa v dvojdávkovej schéme a momentálne máme dostatok očkovacích dávok na zvládnutie tejto situácie v Nitrianskom kraj,“ skonštatovala hlavná odborníčka MZ SR pre primárnu pediatriu Elena Prokopová.
V uplynulom týždni bolo na Slovensku hlásených 99 nových prípadov ochorení na vírusovú hepatitídu A. Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov, pričom najvyšší výskyt bol zaznamenaný práve v Nitrianskom kraji, a to 53 prípadov.
