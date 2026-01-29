< sekcia Regióny
Rezort zdravotníctva predstavil medicínsky plán národnej nemocnice
Ministerstvo počíta s 1532 lôžkami.
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predstavilo na štvrtkovom rokovaní parlamentného zdravotníckeho výboru medicínsky plán novej národnej nemocnice v bratislavských Vajnoroch. Počíta s 1532 lôžkami v zdravotníckom zariadení v maximálnom profile.
„Tento projekt je jeden z najdôležitejších modernizačných krokov štátu v oblasti zdravotníctva za ostatné desaťročie. (...) Cieľom je vytvoriť komplexnú, terciálnu univerzitnú nemocnicu, ktorá spája prevenciu, diagnostiku, liečbu, výskum aj vzdelávanie,“ skonštatoval šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) na výbore.
Nová nemocnica by mala podľa plánu disponovať v maximálnom profile 1532 lôžkami. Mala by mať 24 operačných sál, 22 zákrokových miestností a 210 ambulancií. Minister po výbore spresnil, že sa očakáva, že výstavba nemocnice bude stáť celkovo okolo jednej miliardy eur. Upozornil na to, že treba rátať aj s výdavkami na zdravotnícke vybavenie. Tie by sa podľa neho mali pohybovať na úrovni okolo 200 miliónov eur.
Šaško ocenil, že sa na výstavbe nemocnice už začalo. „Po 40 rokoch sa o tom už iba nešpekuluje, ale reálne sa koná,“ podotkol. Deklaroval, že urobia maximum pre to, aby hrubá stavba zariadenia bola dokončená do konca aktuálneho volebného obdobia. Zároveň priblížil, že financovanie je na tento a ďalší rok zabezpečené.
„Tento projekt je jeden z najdôležitejších modernizačných krokov štátu v oblasti zdravotníctva za ostatné desaťročie. (...) Cieľom je vytvoriť komplexnú, terciálnu univerzitnú nemocnicu, ktorá spája prevenciu, diagnostiku, liečbu, výskum aj vzdelávanie,“ skonštatoval šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) na výbore.
Nová nemocnica by mala podľa plánu disponovať v maximálnom profile 1532 lôžkami. Mala by mať 24 operačných sál, 22 zákrokových miestností a 210 ambulancií. Minister po výbore spresnil, že sa očakáva, že výstavba nemocnice bude stáť celkovo okolo jednej miliardy eur. Upozornil na to, že treba rátať aj s výdavkami na zdravotnícke vybavenie. Tie by sa podľa neho mali pohybovať na úrovni okolo 200 miliónov eur.
Šaško ocenil, že sa na výstavbe nemocnice už začalo. „Po 40 rokoch sa o tom už iba nešpekuluje, ale reálne sa koná,“ podotkol. Deklaroval, že urobia maximum pre to, aby hrubá stavba zariadenia bola dokončená do konca aktuálneho volebného obdobia. Zároveň priblížil, že financovanie je na tento a ďalší rok zabezpečené.