Rezort zdravotníctva reaguje na výzvu odborov sestier pri UNLP Košice
Autor TASR,aktualizované
Bratislava/Košice 9. októbra (TASR) - Rezort zdravotníctva monitoruje kroky prijímané Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura Košice (UNLP) na odstránenie následkov minuloročného požiaru. Uviedol to v reakcii na výzvu odborov sestier košickej nemocnice na preverenie bezpečnostnej situácie.
„V nadväznosti na poistné a technické posudky prebieha proces obnovy poškodených častí objektu. Ministerstvo zdravotníctva poskytuje súčinnosť pri hľadaní finančného riešenia obnovy, vrátane využitia zdrojov z poistného plnenia a vlastných investičných zdrojov,“ priblížil rezort s tým, že s vedením nemocnice je v kontakte.
Uviedol, že bezprostredne po udalosti nemocnica prijala opatrenia na zabezpečenie nepretržitého poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov na ostatných poschodiach. „Vrátane presunu prevádzky dotknutých pracovísk do náhradných priestorov,“ podotklo ministerstvo.
Odbory sestier pri UNLP Košice vyzvali rezort zdravotníctva, aby bezodkladne preveril, či je nemocnica pripravená na krízové situácie. Podľa nich odhalil minuloročný požiar vážne nedostatky v evakuačných opatreniach. Tvrdia, že niektoré časti nemocnice sú stále nevyhovujúce.
Požiar v UNLP so silným zadymením vypukol v marci minulého roka na I. psychiatrickej klinike, ktorá sa nachádza na štvrtom poschodí nemocnice na Triede SNP. Z monobloku evakuovali 404 zo 766 ľudí. Podľa hasičov sa pri požiari v dôsledku nadýchania splodín zranilo deväť ľudí, výšku priamej škody predbežne určili na 100.000 eur.
