Rezort zdravotníctva vyhlásilo súťaž na búracie práce v Kremnici

Kremnica/Bratislava 8. augusta (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo verejné obstarávanie na asanáciu objektov v areáli psychiatrickej nemocnice v Kremnici. Na mieste bývalých kasární je následne naplánovaná výstavba detenčného ústavu. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predmetom zákazky je odstránenie objektov bývalých kasární v areáli kremnickej psychiatrickej nemocnice. Okrem niekoľkých skladov či dielne budú kompletne asanované aj miestne obslužné asfaltové komunikácie. "Objekty budú asanované strojne, postupne od horných podlaží smerom dolu. Po asanácii objektov sa stavenisko kompletne vyčistí tak, aby bolo možné začať s realizáciou navrhovaného objektu," približuje rezort zdravotníctva v súťažných podkladoch.



Celková predpokladaná hodnota zákazky predstavuje viac ako 935.000 eur, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 23. augusta. Po odstránení objektov ministerstvo plánuje v lokalite výstavbu nového detenčného ústavu. Projekt má byť financovaný z Plánu obnovy a odolnosti.



"Predpokladaný začiatok výstavby je prvý kvartál 2024 a ukončenie štvrtý kvartál 2025," priblížil pre TASR komunikačný odbor rezortu zdravotníctva. Detenčný ústav v Kremnici má disponovať kapacitou pre 75 klientov. Predpokladaný počet zamestnancov presahuje 160 ľudí, ide o zdravotnícky personál, nezdravotníckych zamestnancov i príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.



Prvý detenčný ústav na Slovensku otvorilo MZ koncom minulého roka v Hronovciach v okrese Levice. Spolu s plánovaným zariadením v Kremnici majú poskytovať starostlivosť pacientom s duševnými chorobami, ktorým súd nariadil umiestnenie do detenčného ústavu.