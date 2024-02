Rezort životného prostredia súhlasí s využitím vrtov v Trebišove

Trebišov 8. februára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) súhlasí s využitím vrtov po ťažbe zemného plynu pri Trebišove na vykurovanie mesta. V procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) odobrilo zámer spoločnosti Nafta, ktorá je vlastníkom piatich vrtov s hĺbkou viac ako dva kilometre.



Zemské teplo sa podľa plánu využije na ohrev vody a vykurovanie. Envirorezort súhlasí "s technickými a technologickými úpravami na existujúcich vrtoch situovaných na ploche bývalého zberného plynového strediska Nafta v katastrálnom území mesta Trebišov s cieľom ich využitia na nový účel, a to na získavanie suchého tepla vrátane vybudovania príslušného strojno-technického zariadenia". Predpokladom je dodržanie príslušných platných právnych predpisov a splnenie podmienok a realizácie opatrení uvedených v záverečnom stanovisku zo 6. februára.



Päť vrtov sa nachádza zhruba kilometer západne od mesta Trebišov. Ich hĺbka, pôvodne 2250 až 2607 metrov, bude po konverzii maximálne 1700 metrov. V takejto hĺbke je teplota 100 stupňov Celzia. "Hĺbkové výmenníky tepla budú predstavovať uzavretý systém s cirkulujúcou teplonosnou kvapalinou, pričom ako teplonosné médium bude použitá úžitková voda. Získané teplo bude prostredníctvom tepelných čerpadiel odovzdané úžitkovej vode, ktorá bude využívaná na vykurovanie mesta Trebišov," uvádza zámer. Vrty sa budú využívať najmä v letných mesiacoch, prípadne podľa potreby aj celoročne. V energetickom vyjadrení pôjde približne o jeden megawatt (MW), na celkové vykurovanie mesta tak budú potrebné aj iné zdroje. Medzi objektmi vrtov vrátane súvisiacej technológie a kotolňou bude podľa zámeru vybudované spojovacie potrubie spoločnosti Trebišovská energetická.



Navrhovaná činnosť má prispieť k využitiu geotermálnej energie. Podľa zástupkyne navrhovateľa podobný projekt na Slovensku dosiaľ neexistuje.



Zámer do procesu EIA predložila spoločnosť Nafta ešte v roku 2022, orientačne vtedy náklady vyčíslila do dvoch miliónov eur. Ako predpokladaný začiatok realizácie uviedla štvrtý kvartál 2023 a predpokladaný začiatok prevádzky rok 2024.



Dobývanie výhradného ložiska horľavého zemného plynu Trebišov bolo ukončené v roku 2015. Ak by nedošlo k ďalšiemu využitiu vrtov na geotermálne využitie, museli by byť zlikvidované.