Rezorty dopravy a cestovného ruchu pozývajú na DOD na lodi
Pre pripravených je možnosť získať po skončení školy prácu na výletnej lodi.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Ministerstvá dopravy a cestovného ruchu pozývajú študentov na podujatie Študuj vodnú dopravu a cestovný ruch. Určené je pre študentov, pedagógov i kariérnych poradcov. Návštevníci sa dozvedia o možnostiach štúdia i kariéry v oboch odvetviach. Podujatie sa koná v stredu a vo štvrtok (5. 2.) od 9.00 do 15.00 h na lodi Harmónia v Osobnom prístave v Bratislave. TASR o tom informovali komunikační zástupcovia rezortov.
„Návštevníkom na mieste stredné a vysoké školy priblížia, ako by mohla vyzerať ich budúca kariéra v oboch odvetviach, dozvedia sa o možnostiach jednotlivých povolaní, rovnako budú mať možnosť zorientovať sa vo výbere vhodného študijného odboru. Pre pripravených je možnosť získať po skončení školy prácu na výletnej lodi,“ priblížili z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
V rámci programu budú pre návštevníkov pripravené prehliadky osobných lodí v sprievode kapitánov, ukážka výkonu povolaní, exhibícia bezpečnostných štandardov, rôzne prezentácie i prehliadka nákladného prístavu.
