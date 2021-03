Riaditeľ bratislavského pohrebníctva Marianum končí vo svojej funkcii

Bratislava 10. marca (TASR) – Riaditeľ bratislavského pohrebníctva Marianum Boris Šramko končí vo svojej funkcii. Dôvodom je jeho konanie a opakovaná nespokojnosť s jeho prístupom. Dočasným riadením je poverený súčasný zamestnanec mestského pohrebníctva Juraj Kšiňan. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.



Šramkovo konanie je podľa mesta neospravedlniteľné. Nespochybňuje, že pracovníci pohrebníctva používajú ochranné prostriedky pri zaobchádzaní so zosnulými, ktorí boli pozitívni na ochorenie COVID-19. "Ceny za tieto opatrenia, ktoré sa riaditeľ rozhodol účtovať pozostalým, boli ale neprimerané, nevhodné a nedôstojné," uviedla Rajčanová.



Rovnako nesprávne postupoval, keď tri vakcíny, ktoré boli k dispozícii pre pohrebníctvo ako kritickú infraštruktúru, nedal k dispozícii najviac exponovaným zamestnancom, ale očkovanie využil pre seba a dvoch administratívnych pracovníkov. Za tento postup riaditeľa mestskej organizácie mesto obyvateľom Bratislavy ospravedlnilo.



Mesto vzhľadom na opakovanú nespokojnosť s jeho prístupom ešte koncom minulého roka rozhodlo o výmene vedenia. Na konci februára bolo zverejnené aj výberové konanie na pozíciu nového riaditeľa. Pohrebníctvo je však podľa mesta nutné stabilizovať ihneď.



Marianum zároveň už nebude pozostalým účtovať príplatky za bezpečnostné opatrenia pri základnom zaobchádzaní so zosnulými po ochorení COVID-19 a poplatok za tieto opatrenia pri doplnkových službách znižuje na absolútne minimum.



Rizikom pre zamestnancov je podľa Rajčanovej nielen zaobchádzanie so zosnulými, ale aj kontakt s pozostalými, keďže pohreby chodia vybavovať aj infikovaní ľudia. "V tejto situácii obzvlášť potrebujeme mať funkčné pohrebníctvo. Sme ale presvedčení, že tak ako mnohé iné organizácie, ktoré znášajú dodatočné náklady v dôsledku protipandemických opatrení, aj tieto náklady na ochranu zamestnancov pohrebníctva musia ísť na účet mesta," dodala.



Na praktiky pohrebníctva poukázal ako prvý denník Sme. Informoval, že Marianum si účtuje za štyri ochranné obleky pri manipulácii s telom 434 eur. Tvrdí, že ich trhová cena pritom nie je ani štvrtinová a dezinfekcia na priestory stojí niekoľko eur. Nacenil súpravu ochranných pomôcok pre jedného lekára na covid oddelení. Trhové ceny za jeden kompletný oblek, návleky na nohy, respirátor FFP3, ochranný štít, čiapku, ochranné okuliare a dva kusy rukavíc sú u bežných dodávateľov 25 eur.