Riaditeľ Fakultnej nemocnice Nitra má siahať lekárom na platy

Bratislava/Nitra 1. apríla (TASR) - Riaditeľ Fakultnej nemocnice Nitra Milan Dubaj má siahať lekárom na platy. Ako TASR potvrdil predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský, ktorý v nemocnici zároveň pôsobí ako pediater, v rozpise služieb na apríl upravuje šéf nitrianskej nemocnice služby tak, že im papierovo klesnú nadčasy a viac budú chýbať na oddelení počas normálnej pracovnej doby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom.



"Riaditeľ to deklaroval už dlhodobejšie, že chce zmeniť systém služieb," povedal Visolajský. Dubaj sa mal podľa jeho slov vyjadriť, že na jednom atestovanom sa takto má ušetriť 180 eur. Doplnil, že na oddeleniach, kde je nedostatok lekárov a nedá sa zabezpečiť zmena služieb, riaditeľ avizoval zníženie príplatkov či osobného ohodnotenia.



Visolajský predpokladá, že ide o unikátnu situáciu. Nevie o žiadnej inej nemocnici, nielen v rámci Slovenska, ale aj iných krajín, kde by malo k takýmto opatreniam dôjsť. LOZ informovalo v tejto súvislosti aj Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Situáciu riešil aj so samotným šéfom nitrianskej fakultnej nemocnice. Dodal, že mu viacero lekárov uviedlo, že podá výpovede.



Na problém upozornil aj nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR z mimoparlamentnej strany Hlas-SD a člen parlamentného zdravotníckeho výboru Richard Raši. "Podľa informácií, ktoré mám z Nitry, lekárom, ktorí slúžia 24-hodinové služby, vedenie nemocnice nariaďuje zobrať si za štyri hodiny služby buď náhradné voľno, alebo prísť neskôr do služby. Rovnako zlučuje služby lekárov na ich materských oddeleniach a urgentnom príjme. Kým doteraz slúžil jeden lekár na oddelení a ďalší na urgentne, teraz bude k dispozícii iba jeden lekár," povedal.



Zdôraznil, že toto šetriace opatrenie môže ohroziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Designovaného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), dočasne povereného vedením rezortu zdravotníctva, Raši vyzval, aby zakázal siahať lekárom na platy.