Riaditeľ FN Trenčín Ľ. Chmelár považuje kauzu výmeny potrubí za umelú
Generálna prokuratúra SR vydala pokyn na začatie trestného stíhania pre rekonštrukciu potrubí v trenčianskej nemocnici.
Autor TASR
Bratislava 20. januára (TASR) - Riaditeľ Fakultnej nemocnice (FN) Trenčín Ľuboš Chmelár považuje kauzu výmeny nemocničných potrubí za umelú. Žiadne stanovisko Generálnej prokuratúry SR podľa svojich slov nedostal. Chmelár to uviedol v utorok.
„Zákazka bola otvorená nie na výmenu potrubia. To bola modernizácia, kde boli parametre, čo sa má vymeniť, za akých okolností, čo sa nemusí vymeniť, čo má fungovať, čo nemá fungovať,“ uviedol Chmelár s tým, že k tomuto záveru dospela aj krajská prokuratúra. Nemocnica podľa neho už v súvislosti s prípadom minula 100.000 eur na analýzy či právne služby.
Generálna prokuratúra SR vydala pokyn na začatie trestného stíhania pre rekonštrukciu potrubí v trenčianskej nemocnici. Na prípad v roku 2024 upozornilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Informovalo o podozreniach, že firma realizáciu zákazky na rekonštrukciu rozvodov vody v nemocnici za takmer päť miliónov eur nafingovala a rozvody nevymenila. Mohlo ísť o jeden z dôvodov, prečo hygienici v nemocnici objavili zvýšené množstvá baktérie legionella. Situáciu vtedy v nemocnici kritizovala aj opozícia. Vyšetrovateľ trestné oznámenie odmietol.
Podľa vtedajších tvrdení trenčianskej nemocnice bola rekonštrukcia kotolne a vonkajších rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody zrealizovaná v súlade s koncesnou zmluvou a predloženou projektovou dokumentáciou.
