Riaditeľ Liptovského múzea končí vo funkcii, odvolali ho poslanci ŽSK

Ružomberok 17. apríla (TASR) - Riaditeľ Liptovského múzea Michal Kovačic skončí k 21. aprílu vo funkcii. Odvolali ho v pondelok poslanci Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Návrh predložila predsedníčka Erika Jurinová. Ako dôvod uviedla porušenie etického kódexu zamestnanca ŽSK, na ktorom sa jednomyseľne zhodli členovia etickej komisie. V múzeu sa v blízkom období uskutoční kontrola súvisiaca s hospodárením.



Jurinová uviedla, že Kovačic ako riaditeľ stratil dôveru vedenia kraja. Súvisí to najmä s medializovanými informáciami okolo jeho podnikania v súkromnej cestovnej kancelárii a nevrátenými zálohami za zájazdy v čase, keď spoločnosť viedol. Na pôsobenie riaditeľa pribúdali sťažnosti a došlo aj na disciplinárne konanie.



"Minulý týždeň sa uskutočnilo zasadnutie etickej komisie, ktorá potvrdila, že išlo o porušenie kódexu. V Liptovskom múzeu sa zároveň začala kontrola nadriadeného odboru kultúry Úradu ŽSK," skonštatovala pre TASR Jurinová. Podotkla, že dôvodov na to, aby podala návrh na odvolanie riaditeľa, bolo dosť.



Kovačic sa k veci nateraz odmietol vyjadriť. Zdôvodnil to tým, že momentálne nemá žiadne oficiálne správy o svojom odvolaní.



Podpredseda ŽSK Peter Weber počas pondelňajšieho rokovania informoval, že na kraj prišli aj podnety súvisiace s hospodárením s finančnými prostriedkami v múzeu. Označil ich za závažné. "Vzhľadom na to žiadame hlavného kontrolóra ŽSK, aby v múzeu vykonal kontrolu," dodal.



Po uplynutí mandátu Kovačica dočasne nahradí poverený zamestnanec múzea. Ten inštitúciu povedie až do riadneho výberového konania.