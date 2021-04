Riaditeľ: Nemocnica v Komárne má najhoršie obdobie zrejme za sebou

Komárno 20. apríla (TASR) - Nemocnica Agel Komárno má najhoršie pandemické obdobie s najväčšou pravdepodobnosťou už za sebou, verí riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška. Druhý týždeň po sebe sa pandemická situácia v nemocnici celkovo zlepšuje, klesá počet hospitalizovaných pacientov s novým koronavírusom, závažné stavy nepribúdajú, minimálny je aj počet zamestnancov s ochorením COVID-19. Červené, tzv. covidové, má nemocnica momentálne len jedno svoje poschodie.



V komárňanskej nemocnici je aktuálne hospitalizovaných na bežnom lôžku 15 pacientov s novým koronavírusom. Podporu umelej pľúcnej ventilácie alebo neinvazívnej ventilácie si vyžadujú traja pacienti, traja sú suspektní. Nemocnica eviduje štyroch zamestnancov pozitívnych na nový koronavírus.



„Ak bude takýto vývoj pokračovať, nemocnica v zmysle usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR postupne začne s plánovanými operáciami. Najprv to budú ľahšie operácie, kde nie je predpoklad vážneho pooperačného priebehu, a určite to pôjde postupne. Počas obdobia pandémie sme museli odložiť stovky plánovaných operácií,“ zhodnotil situáciu Jaška.



Počas uplynulého víkendu zdravotníci komárňanskej nemocnice zaočkovali vo Veľkokapacitnom očkovacom centre v Nitre 3690 registrovaných záujemcov a budú sa podieľať aj na otvorení a činnosti ďalších centier. V sobotu (24. 4.) by malo spustiť svoju činnosť očkovacie centrum v Šali a v nedeľu (25. 4.) v Štúrove. „Sme schopní navyšovať naše kapacity aj v očkovacom centre v Nemocnici Agel Komárno, keďže aktuálne máme v čakárni na prvú dávku 2700 a na druhú takmer 2200 záujemcov. Je to však otázka dodávky vakcín,“ skonštatoval riaditeľ. V nemocnici očkujú vakcínou Pfizer/Biontech, vo veľkokapacitných centrách vakcínou AstraZeneca.