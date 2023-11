Riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko končí vo funkcii

Vysoké Tatry 9. novembra (TASR) - Riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko končí po 16 rokoch vo funkcii. Potvrdil to pre TASR s tým, že odvolanie z postu mu oznámil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa. Na odvolanie upozornil portál tvnoviny.sk.



"Od zajtra (10. 11.) už nie som riaditeľom, dôvody štátny tajomník neuviedol. Je škoda to vôbec komentovať, súdny človek si názor urobí sám," skonštatoval Majko, ktorý predpokladal, že ho nové vedenie rezortu odvolá. V piatok ráno by sa mala Správa TANAP-u dozvedieť meno človeka, ktorý po Majkovi prevezme agendu. Na poste riaditeľa pôsobil od marca 2006.