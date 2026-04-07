< sekcia Regióny
Riaditeľ SSM priblíži svoju rybársku výpravu v Nórsku
Podujatie je podľa nej určené nielen pre skúsených rybárov, ale aj ľudí, ktorí chcú spoznať krásy severu a načerpať inšpiráciu pre vlastné dobrodružstvá.
Autor TASR
Banská Bystrica 7. apríla (TASR) - Milovníkov rybolovu a prírody čaká beseda s autentickými zážitkami z rybárskej výpravy v Nórsku, ktorú uskutočnil riaditeľ Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici a vášnivý rybár Marcel Pecník. Podujatie bude v rámci výstavy Ryby a rybári 9. apríla o 17.00 h v Tihányiovskom kaštieli. TASR o tom v utorok informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková.
Podujatie je podľa nej určené nielen pre skúsených rybárov, ale aj ľudí, ktorí chcú spoznať krásy severu a načerpať inšpiráciu pre vlastné dobrodružstvá.
„O svoje skúsenosti z lovu v nórskych fjordoch, praktické rady, ale aj silné momenty z pobytu v nedotknutej severskej prírode sa podelí náš riaditeľ. Návštevníci sa môžu tešiť na pútavé rozprávanie o love tresiek, makrel či halibutov, doplnené o osobné príbehy a zaujímavosti z rybárskeho života na severe,“ uviedla Kurtíková.
Okrem rybolovu beseda ponúkne i pohľad na unikátne prírodné scenérie - majestátne fjordy, dramatické pobrežie a nekonečné dni.
„Nórsko nie je len o rybách. Je to o tichu, rešpekte k prírode a chvíľach, ktoré si človek zapamätá na celý život. Tamojšie potoky a rieky sú plné zdravých a krásnych rýb, ktoré sú veľkým lákadlom. Nemenej atraktívne sú slávne nórske fjordy. Zárezy mora do krajiny, ktoré ju formujú milióny rokov a ľuďom poskytujú romantický i tvrdý prímorský domov a obživu. Rybačka na mori, v jeho pokojnejších častiach - fjordoch je niečo úplne iné, na čo sme zvyknutí v našich stredoeurópskych končinách,“ priblížil Pecník.
Podujatie je podľa nej určené nielen pre skúsených rybárov, ale aj ľudí, ktorí chcú spoznať krásy severu a načerpať inšpiráciu pre vlastné dobrodružstvá.
„O svoje skúsenosti z lovu v nórskych fjordoch, praktické rady, ale aj silné momenty z pobytu v nedotknutej severskej prírode sa podelí náš riaditeľ. Návštevníci sa môžu tešiť na pútavé rozprávanie o love tresiek, makrel či halibutov, doplnené o osobné príbehy a zaujímavosti z rybárskeho života na severe,“ uviedla Kurtíková.
Okrem rybolovu beseda ponúkne i pohľad na unikátne prírodné scenérie - majestátne fjordy, dramatické pobrežie a nekonečné dni.
„Nórsko nie je len o rybách. Je to o tichu, rešpekte k prírode a chvíľach, ktoré si človek zapamätá na celý život. Tamojšie potoky a rieky sú plné zdravých a krásnych rýb, ktoré sú veľkým lákadlom. Nemenej atraktívne sú slávne nórske fjordy. Zárezy mora do krajiny, ktoré ju formujú milióny rokov a ľuďom poskytujú romantický i tvrdý prímorský domov a obživu. Rybačka na mori, v jeho pokojnejších častiach - fjordoch je niečo úplne iné, na čo sme zvyknutí v našich stredoeurópskych končinách,“ priblížil Pecník.