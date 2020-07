Riaditeľ štátneho podniku Závodisko T. Zajac sa vzdáva funkcie

Bratislava 21. júla (TASR) - Riaditeľ štátneho podniku Závodisko Tomáš Zajac sa k 31. júlu vzdáva funkcie riaditeľa. Svoje rozhodnutie už písomne oznámil aj ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jánovi Mičovskému (OĽaNO). Informoval o tom odchádzajúci riaditeľ Zajac.



"Vzhľadom na udalosti z posledného obdobia, ktoré mi bránia efektívne vykonávať úlohu riaditeľa štátneho podniku Závodisko, sa vzdávam funkcie riaditeľa k 31. júlu 2020. Toto svoje rozhodnutie som písomne oznámil aj ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pánovi Jánovi Mičovskému," spresnil okrem iného v oznámení Zajac. Po skončení svojho pôsobenia v štátnom podniku sa podľa svojich slov vráti späť do komerčnej sféry.



Slovenský turf podľa neho potrebuje zásadnú reformu spôsobu financovania. To, ako by mali vyzerať dostihy na svetovej úrovni, si bude môcť verejnosť pozrieť už v septembri, keď je u nás plánovaný Európsky pohár džokejov. Toto podujatie bude prvýkrát po desiatkach rokoch financované čisto zo sponzorských peňazí bez nutnosti investovania verejných prostriedkov, na rozdiel od iných dostihových dní, na ktoré sa v plnej miere skladali vždy všetci daňoví poplatníci. "Práve rozvoj viaczdrojového financovania je, podľa mňa, jediná cesta, ktorá dokáže zabezpečiť ďalšie fungovanie dostihov u nás," dodal Zajac.



Dnešné Závodisko vzniklo v roku 1974 rozhodnutím vtedajšieho Ministerstva pôdohospodárstva a výživy SR. V roku 1979 sa zaviedla pravidelná dostihová prevádzka, teda počas sezóny od apríla do októbra sa organizuje viac ako dvadsať mítingov. Vznik samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993 pozitívne ovplyvnil slovenské dostihové dianie. Závodisko Bratislava (v medzinárodnom styku Turf Direktorium) ako turfová autorita sa stalo riadnym členom Medzinárodnej federácie dostihových autorít so sídlom v Paríži.