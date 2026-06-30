< sekcia Regióny
Riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici pokračuje vo funkcii
Funkčné obdobie staronovému šéfovi Štátnej opery Banská Bystrica začne plynúť dňom 2. júla a doterajšiemu riaditeľovi SLC 6. júla.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) predĺžila mandát súčasným riaditeľom Štátnej opery Banská Bystrica a Slovenského literárneho centra (SLC) Ondrejovi Bernátovi, respektíve Jozefovi Ťažkému. Vzhľadom na ukončenie doterajšieho pôsobenia, na dosiahnuté výsledky a prezentovanú víziu rozvoja organizácie do konca roka 2026 vymenovala oboch na vedúce posty inštitúcií na ďalšie maximálne šesťmesačné obdobie. Informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Demková.
Funkčné obdobie staronovému šéfovi Štátnej opery Banská Bystrica začne plynúť dňom 2. júla a doterajšiemu riaditeľovi SLC 6. júla. „Vymenovací dekrét obom štatutárom v utorok oficiálne odovzdal štátny tajomník ministerstva kultúry Tibor Bernaťák,“ dodala Demková.
Deklarovala, že Ministerstvo kultúry (MK) SR od oboch štatutárov očakáva vysokú mieru invencie a kvalitnú umeleckú tvorbu pri efektívnom vynakladaní rozpočtových zdrojov. Rezort tiež očakáva rozšírenie spolupráce s ostatnými inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu kultúry, posilnenie technologického rozvoja a podporu mladých talentov.
Ministerstvo zároveň ocenilo Bernátovu ambíciu výrazne zdynamizovať modernizáciu a rekonštrukciu divadelnej infraštruktúry Štátnej opery Banská Bystrica, i zámer riaditeľa SLC pokračovať vo vydávaní slovenských literárnych diel v zahraničí a pripraviť dôstojné pripomenutie stého výročia vydávania časopisu pre deti Slniečko.
Funkčné obdobie staronovému šéfovi Štátnej opery Banská Bystrica začne plynúť dňom 2. júla a doterajšiemu riaditeľovi SLC 6. júla. „Vymenovací dekrét obom štatutárom v utorok oficiálne odovzdal štátny tajomník ministerstva kultúry Tibor Bernaťák,“ dodala Demková.
Deklarovala, že Ministerstvo kultúry (MK) SR od oboch štatutárov očakáva vysokú mieru invencie a kvalitnú umeleckú tvorbu pri efektívnom vynakladaní rozpočtových zdrojov. Rezort tiež očakáva rozšírenie spolupráce s ostatnými inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu kultúry, posilnenie technologického rozvoja a podporu mladých talentov.
Ministerstvo zároveň ocenilo Bernátovu ambíciu výrazne zdynamizovať modernizáciu a rekonštrukciu divadelnej infraštruktúry Štátnej opery Banská Bystrica, i zámer riaditeľa SLC pokračovať vo vydávaní slovenských literárnych diel v zahraničí a pripraviť dôstojné pripomenutie stého výročia vydávania časopisu pre deti Slniečko.