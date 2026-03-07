< sekcia Regióny
Riaditeľ Vadašu odstúpi z funkcie, mesto hľadá nového riaditeľa
Doterajší riaditeľ Endre Hogenbuch riadil kúpalisko Vadaš 19 rokov.
Autor TASR
Štúrovo 7. marca (TASR) - Mesto Štúrovo vyhlásilo výberové konanie na pozíciu konateľa spoločnosti Vadaš. Mestské zastupiteľstvo schválilo zásady výberového konania na obsadenie funkcie konateľa a zriadilo výberovú komisiu pre výberové konanie.
Zároveň poverilo primátora Eugena Szabóa zabezpečiť zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania, zabezpečiť organizačné a administratívne vykonanie výberového konania podľa schválených zásad a predložiť mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie osoby odporúčanej výberovou komisiou ako konateľa spoločnosti Vadaš.
Doterajší riaditeľ Endre Hogenbuch riadil kúpalisko Vadaš 19 rokov. Z funkcie odstúpi k 31. máju. „S primátorom sme sa dohodli, že budem riadiť kúpalisko, kým sa dokončia prípravy na hlavnú sezónu,“ povedal. Podľa vlastných slov z postu riaditeľa odchádza z vlastnej vôle.
Pripustil, že na jeho rozhodnutie mal nepriamy vplyv aj minuloročný incident s amébou, po ktorom bolo vedenie kúpaliska vystavené tvrdým útokom. Zároveň vylúčil, že by za jeho odchodom stáli obavy z hospodárskeho vyšetrovania hlavným kontrolórom mesta. „Všetky hospodárske záležitosti Vadašu sú v poriadku, situácia spoločnosti je stabilná a žiadne závažné nezrovnalosti kontrola nezistí,“ povedal.
Zároveň poverilo primátora Eugena Szabóa zabezpečiť zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania, zabezpečiť organizačné a administratívne vykonanie výberového konania podľa schválených zásad a predložiť mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie osoby odporúčanej výberovou komisiou ako konateľa spoločnosti Vadaš.
Doterajší riaditeľ Endre Hogenbuch riadil kúpalisko Vadaš 19 rokov. Z funkcie odstúpi k 31. máju. „S primátorom sme sa dohodli, že budem riadiť kúpalisko, kým sa dokončia prípravy na hlavnú sezónu,“ povedal. Podľa vlastných slov z postu riaditeľa odchádza z vlastnej vôle.
Pripustil, že na jeho rozhodnutie mal nepriamy vplyv aj minuloročný incident s amébou, po ktorom bolo vedenie kúpaliska vystavené tvrdým útokom. Zároveň vylúčil, že by za jeho odchodom stáli obavy z hospodárskeho vyšetrovania hlavným kontrolórom mesta. „Všetky hospodárske záležitosti Vadašu sú v poriadku, situácia spoločnosti je stabilná a žiadne závažné nezrovnalosti kontrola nezistí,“ povedal.