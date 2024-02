Riaditelia kultúrnych inštitúcií v Trnave budú obhajovať svoje mandáty

Trnava 7. februára (TASR) - Sedemnásť riaditeľov kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľstve Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) bude môcť obhájiť po uplynutí päťročného funkčného obdobia svoje posty. Krajské zastupiteľstvo sa bude na februárovej schôdzi zaoberať ich odvolaním a vyhlásením nových výberových konaní. Budú otvorené pre súčasných riaditeľov i ďalších záujemcov, uvádza sa to v materiáli k rokovaniu.



V roku 2018 zaviedol TTSK ako systémové opatrenie limitované funkčné obdobie pre riaditeľov organizácií, a to s cieľom vytvoriť nové podmienky na rozvoj a inovácie v oblasti ich pôsobenia. "Dlhoročné pôsobenie v riadiacej funkcii síce prináša na jednej strane praktickú skúsenosť, na druhej strane však automaticky so sebou nesie pokles tvorivosti, sklon k stagnácii a nižšie ambície," konštatuje TTSK v materiáli. Princíp obmedzeného mandátu pre štatutárov kultúrnych inštitúcií je zavedený aj v iných krajoch a na základe pozitívnej skúsenosti bol Ministerstvom kultúry SR implementovaný aj do legislatívy.



TTSK vníma výberové konania ako nový impulz na rozvoj kultúrnej infraštruktúry v kraji, skvalitnenie práce a podnietenie rozvoja kultúrneho života v regióne. Prebiehať budú za účasti odbornej verejnosti, zástupcov Úradu TTSK a zástupcov komisie pre kultúru, národnostné menšiny a šport krajského zastupiteľstva. Riaditelia by mali byť odvolaní k 31. máju.