Trnavské kultúrne inštitúcie chcú sfunkčnenie fondu na podporu umenia

Trnava 11. februára (TASR) - Riaditelia kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) žiadajú o okamžité sfunkčnenie Fondu na podporu umenia (FPU). Tiež o zachovanie nezávislosti a transparentnosti fondu. Fond považujú za kľúčový nástroj pre udržanie a rozvoj kultúrneho života v regiónoch. Uvádzajú to vo svojom spoločnom vyhlásení k aktuálnej situácii v regionálnej kultúre.



Žiadajú aj okamžité akceptovanie nominácií zástupcov regionálnej samosprávy navrhnutých združením Samosprávne kraje SK8 do Rady FPU. Fungovanie fondu by podľa nich nemalo byť ovplyvňované politickými záujmami. Členov Rady FPU vyzývajú, aby sa pri rozhodovaní vo väčšej miere opierali o odporúčania odborných komisií, ktoré posudzujú doručené žiadosti. "Na prostriedkoch z fondu sú do veľkej miery závislé aj projekty zriaďovanej kultúry vo všetkých krajoch Slovenska," uviedli vo vyhlásení, ktoré v utorok predniesla riaditeľka Divadla Jána Palárika v Trnave Zuzana Hekel.







Riaditelia tiež odmietajú priame politické zásahy do vedenia kultúrnych inštitúcií. "Transparentné verejné výberové konania, ktorými sme si aj my prešli v minulom roku, považujeme za základné piliere nezávislého fungovania kultúrnych inštitúcií na základe odbornosti a merateľných výsledkov," doplnili. Podľa riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave Adriána Kobetiča nedokáže galéria v súčasnej situácii plánovať svoje aktivity.







Predseda TTSK Jozef Viskupič na utorkovej tlačovej konferencii zdôraznil, že kultúra musí zostať slobodná, nezávislá a otvorená. "Odmietam rozhodnutia, ktoré sú účelové a politické. Je neprípustné, ak hrozí podpora spriatelených projektov, a nie tých najlepších. Ak sú skúsení riaditelia erbových inštitúcií odvolávaní, nie oceňovaní. Ak sú zamestnanci nútení odísť, nie motivovaní zostať," podotkol.