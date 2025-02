Riaditelia škôl sa stretli na konferencii Reziliencia v Dolnom Kubíne

Dolný Kubín 25. februára (TASR) - Riaditelia škôl sa stretli v utorok na konferencii Reziliencia - spolu silnejší a odolnejší na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne. Riešili témy silných a zdravých kolektívov v školách i vzájomnej inšpirácie. TASR o tom informoval riaditeľ Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne Alojz Šutý.



Konferencia vznikla z potreby deliť sa o skúsenosti s ostatnými riaditeľmi škôl na tému odolnosti a reziliencie. Podľa Šutýho by mala reziliencia zabezpečiť odolnosť, psychickú i duševnú pohodu, aby učitelia zvládali náročné situácie, ktoré školstvo prináša. Či už spájanie škôl, nedostatok financií a nedostatok ľudských zdrojov. "Sú to všetko veci, s ktorými sa boria vedenia škôl, a preto sme zorganizovali aj konferenciu, kde si odovzdávame skúsenosti, ktoré nás istým spôsobom môžu posilniť, inšpirovať a vytvárať veci, ktoré fungujú a netratiť zbytočne energiu na to, čo nevieme ovplyvniť," uviedol.



Na konferencii sa zúčastnilo 50 učiteľov a riaditeľov škôl z celého Slovenska. "Primárne bola zameraná na región Orava, ale máme tu účastníkov z Nových Zámkov, Rožňavy i Trnavy, takže sú tu učitelia viac menej z celého Slovenska," dodal Šutý s tým, že organizátorom je Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom, Regionálnym centrom pre učiteľov z Oravy a Komenského inštitútom.



Riaditeľka Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského v Nitre Marcela Jahnová prednášala na tému Na učiteľoch nám záleží. "Priniesla som túto tému, lebo si uvedomujem dôležitosť psychickej pohody učiteľov. Pretože len psychicky spokojný učiteľ je základ pre to, aby boli spokojní aj žiaci. Dôležité je vytvárať na škole kultúru dôvery, rešpektu, komunikovať s učiteľmi, byť oporou a vedenie by malo byť podporou pre svojich učiteľov. K tomu prispieva aj prostredie a vzťahy," dodala Jahnová.