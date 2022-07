Riaditeľka Kultúrnych zariadení Petržalky končí, poslanci ju odvolali

Bratislava 13. júla (TASR) – Vo funkcii riaditeľky Kultúrnych zariadení Petržalky (KZP) končí s okamžitou platnosťou Monika Korenčiová. Na návrh starostu Petržalky Jána Hrčku ju v stredu odvolali miestni poslanci na mimoriadnom rokovaní. Dôvodom je podľa starostu jej osobná zainteresovanosť vo veciach, ktoré boli nedávno medializované. Podľa poslancov boli vyvolané viaceré pochybnosti. Korenčiová pochybenia odmieta.



"Nie všetko, čo bolo uverejnené v článku v Hospodárskych novinách, je pravda. Niektoré veci sú závažnejšie, niektoré sú menej závažné. Zásadne ma však vyrušuje jedna vec, a to, že je osobne zainteresovaná v niektorých veciach," povedal Hrčka.



Žiadnu z medializovaných informácií nepovažuje za tak zásadnú, aby ju z postu šéfky KZP odvolal. Za najvážnejší problém však považuje, že je v niektorých vytýkaných prípadoch osobne zainteresovaná, najmä pri vyplatení a účtovaní časti financií pre fotografa, ktorý zomrel. Korenčiová síce podľa neho priznala, že mu časť peňazí za honorár a výplatu požičala z vlastných financií, pri vyúčtovaní však dochádza k nezrovnalostiach v dátumoch.



Pravdivosť viacerých medializovaných informácií spochybňuje aj samotná Korenčiová. Mnohé označila za neoverené a za ukradnuté aj z počítača. Pripravuje preto nielen právnu odpoveď, ale aj žalobu na ochranu svojho mena. Poukázala na to, že za niektorými informáciami môžu stáť aj nespokojní, prepustení zamestnanci KZP.



Poslancov požiadala, aby rešpektovali prezumpciu neviny a nerozhodovali o jej odvolaní skôr, ako budú ukončené viaceré kontroly, vrátane z inšpekcie práce. Požiadala ich tiež, aby sa k tejto téme vyjadrili na riadnom rokovaní miestneho zastupiteľstva, nie počas letných dovoleniek. Odkázala im tiež, že keď mali akékoľvek pochybnosti už skôr, mali sa pýtať.



Hrčka pripustil, že doterajšia riaditeľka urobila veľa dobrých vecí, priznal však, že už v minulosti sa objavili viaceré "šumy", ktoré sa ale ťažko dokazovali. Poslanec Miroslav Dragun hovorí o "strašnom bordeli" v účtovníctve i dochádzke. Podľa poslanca Jána Karmana bolo vyvolaných viacero pochybností, preto je "najlepšie to ukončiť a začať nanovo."



Poslanci sa zaujímali aj o exekúciu, ktorej fotograf čelil. Aj miestna kontrolórka Diana Chovancová priznala, že je v celom prípade "veľmi veľa nezrovnalostí", ktoré by mala prešetriť polícia. Hrčka prisľúbil pokračovanie preverenia medializovaných informácií, nie všetky sú však podľa neho na 100 percent pravdivé.