Riaditeľkami Múzea Spiša a GOS budú Jana Kováčová a Anežka Kleinová
Autor TASR
Košice 15. decembra (TASR) - Novou riaditeľkou Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi bude od 1. januára 2026 Jana Kováčová a riaditeľkou Gemerského osvetového strediska (GOS) v Rožňave Anežka Kleinová. Na základe výsledku výberových konaní ich do funkcií v pondelok vymenovalo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK).
Kleinová bola dosiaľ poverená riadením GOS, Kováčová na čele Múzea Spiša nahradí dlhoročnú riaditeľku Zuzanu Krempaskú. Zriaďovateľom oboch inštitúcií je KSK.
Poslanci zároveň vzali na vedomie vzdanie sa Ladislava Lörinca funkcie podpredsedu KSK k 3. novembru. Predseda Košickej strany a starosta košickej mestskej časti Sídlisko KVP v novembri zdôvodnil svoje rozhodnutie ďalšími plánmi, pričom následne oznámil svoju kandidatúru na post primátora Košíc. Naďalej ostáva krajským poslancom. Podpredsedami KSK sú aj ďalej Karol Pataky a Dušan Tomaško.
Predseda KSK Rastislav Trnka zároveň oznámil zmenu v poslaneckom klube Košice a okolie. „Za predsedu bol zvolený Roman Matoušek a členstvo v poslaneckom klube ukončila poslankyňa Lenka Kovačevičová,“ povedal s tým, že aktuálne má klub Košice a okolie 11 členov.
