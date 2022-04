Riaditeľke bratislavskej zoo chce vedenie mesta znížiť na polroka plat

Na archívnej snímke Ctibor Košťál. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 7. apríla (TASR) - Vedenie mesta Bratislava chce riaditeľke zoologickej záhrady Júlii Hanuliakovej znížiť na polroka plat o jednu štvrtinu. Avizuje tiež, že jej udelí upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny. Vyvodiť zodpovednosť chce aj voči zainteresovaným pracovníkom bratislavského magistrátu. Dôvodom sú okolnosti okolo straty Hanuliakovej slovenského občianstva.Primátor Bratislavy Matúš Vallo na štvrtkovom rokovaní mestského zastupiteľstva uviedol, že magistrát (nie však jeho vedenie) a riaditeľka zoo vedeli o probléme s jej občianstvom už v decembri 2020. Z funkcie odstúpila až v júni 2021.Vedenie mesta podľa riaditeľa magistrátu Ctibora Košťála preverovalo informácie, ktoré zazneli na minulotýždňovom zastupiteľstve, že samospráva o tomto probléme vedela skôr. Kontrola zistila, že na úrovni úradu sa preverovala možná strata občianstva zo strany riaditeľky.skonštatoval riaditeľ. Po ukončení prešetrenia avizuje vyvodenie zodpovednosti voči konkrétnym zamestnancom vBratislavskí mestskí poslanci minulý týždeň diskutovali o pochybnostiach, či Hanuliaková mohla vykonávať funkciu riaditeľky zoo, keďže počas pobytu v Spojených štátoch amerických (USA) získala aj americké občianstvo. Podľa niektorých poslancov sa objavili informácie, že riaditeľka aj magistrát vedeli o probléme so stratou jej slovenského občianstva skôr.Zástupcovia mesta na rokovaní odmietli tajenie informácií. Košťál minulý týždeň odmietol tvrdenia, že by mesto vedelo o strate občianstva Hanuliakovej omnoho skôr. Veci sa podľa neho začali riešiť hneď, ako ich riaditeľka o tom informovala. Zároveň deklaroval, že pri jej výbere nedošlo k pochybeniu.Hanuliaková najprv šéfovala zoo od novembra 2020 do júna 2021. Funkcie sa vzdala pre zánik jej slovenského občianstva, keďže počas pobytu v USA získala aj americké občianstvo. Do vedenia zoo sa po obnovení jej štátneho občianstva vrátila od marca. Jej návrat schválili vo februári mestskí poslanci.V liste zaslanom kontrolnej skupine deklarovala, že do funkcie nastúpila ako slovenský občan, s riadnymi platnými slovenskými dokladmi a ani ona, ani mesto nemali dôvod sa domnievať, že slovenským občanom už nie je.vyhlásila.