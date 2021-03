Riaditeľkou Parku kultúry a oddychu sa stala Barbora Rusiňáková

Prešov 24. marca (TASR) – Park kultúry a oddychu (PKO) v Prešove povedie Barbora Rusiňáková. Do funkcie riaditeľky, ktorej sa ujme 1. apríla, ju na stredajšom rokovaní zastupiteľstva menovali mestskí poslanci. Podporilo ju všetkých 26 poslancov.



Do výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 18. marca, sa prihlásili štyria uchádzači. Jeden z nich nesplnil požadované kritériá. Spomedzi troch uchádzačiek komisia odporučila primátorke Andrei Turčanovej navrhnúť mestskému zastupiteľstvu do funkcie riaditeľky PKO Rusiňákovú, ktorá získala päť platných hlasov.



Ako povedala Rusiňáková, bude sa riadiť koncepciou rozvoja PKO, ktorú predložila aj do výberového konania.



"Koncepcia sa skladá z takých piatich okruhov, či už je to komunita, sieťovanie, komunikácia, koordinácia spoluprác, nový kultúrny obsah, transparentnosť a rozhodne infraštruktúra. V rámci každého okruhu sú nastavené krátkodobé plány, ale aj dlhodobé vízie. Mojim prvým cieľom bude sadnúť si so zamestnancami, hovoriť o koncepcii, hľadať prieniky a postupne sa spoznávať," uviedla pre TASR Rusiňáková.







Situáciu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, keď sa nekonajú kultúrne podujatia, vníma ako výhodu pre ňu i PKO, keďže nebudú pod tlakom od prvého dňa, čo sa týka realizácií podujatí.



"Verím tomu, že v lete bude možné urobiť nejaké menšie fyzické podujatia, aj nejaké konkrétne projekty. Zároveň vieme využívať online priestor, či už je to aj v kontexte nejakých projektov, ktoré sú zaužívané a typické pre PKO. Napríklad aj rôzne akceleračné programy a projekty tohto typu už sú dnes modelované na online priestor, čiže to by sme mali rozhodne využiť," doplnila Rusiňáková.



Ako povedala, jej cieľom nie je momentálne robiť akékoľvek personálne rozhodnutia. "Ak však uvidím, že nám chýbajú nejaké odborné zručnosti, ktoré budeme potrebovať na rozvoj PKO, tak mám aj ja vo svojom okolí vytypovaných ľudí, ktorých vnímam, že ich prínos by mohol byť veľmi veľký pre PKO," dodala Rusiňáková.