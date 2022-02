Riaditeľkou zoologickej záhrady v Bratislave bude opäť J. Hanuliaková

Bratislava 26. februára (TASR) - Do vedenia zoologickej záhrady v Bratislave sa od marca vráti Júlia Hanuliaková, ktorá bola jej riaditeľkou od novembra 2020 do júna 2021. Návrh na jej opätovné vymenovanie predložil vo štvrtok (24. 2.) mestskému zastupiteľstvu primátor Matúš Vallo. Návrat bývalej riaditeľky mestskí poslanci schválili.



"Dôvodom personálnej zmeny je obnovenie štátneho občianstva pani Hanuliakovej," informovala TASR hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková. Hanuliaková sa na konci júna 2021 vzdala funkcie pre zánik jej slovenského občianstva, keďže počas pobytu v Spojených štátoch amerických získala aj americké občianstvo. To jej formálne bránilo vykonávať funkciu.



Hlavné mesto však ešte minulý rok avizovalo, že po splnení všetkých náležitostí spojených s jej občianstvom navrhne mestskému zastupiteľstvu, aby ju opäť vrátilo do funkcie. S jej výkonom vo vedúcej pozícii bolo totiž spokojné. Vedením zoo je od 24. júna 2021 do pondelka (28. 2.) dočasne poverený zamestnanec organizácie Tomáš Hulík.



Hanuliaková je architektka - špecialistka pre zoologické organizácie so skúsenosťami zo zahraničia. Zoo v Bratislave viedla od novembra 2020 potom, čo uspela vo výberovom konaní. Vo funkcii nahradila dlhoročnú šéfku záhrady Miloslavu Šavelovú.