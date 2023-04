Riaditeľom bratislavskej zoologickej záhrady bude M. Dobšovič

Bratislava 27. apríla (TASR) – Zoologická záhrada (zoo) v Bratislave bude mať od mája nového riaditeľa. Doterajšiu šéfku zoo Ivetu Hanuliakovú na poste nahradí Matej Dobšovič, ktorý uspel vo výberovom konaní. Personálne zmeny vo štvrtok odsúhlasilo bratislavské mestské zastupiteľstvo.



V prípade výberového konania na nového riaditeľa bratislavskej zoo bolo doručených 12 kompletných prihlášok. Na pohovory po preštudovaní životopisov i motivačných listov sa výberová komisia rozhodla pozvať troch prihlásených uchádzačov. Z nich odporučila primátorovi vymenovať do funkcie Mateja Dobšoviča. Ten pôsobí na ministerstve životného prostredia ako riaditeľ odboru riadenia národných parkov. Predtým šéfoval Mestským lesom v Bratislave.



Podľa Dobšoviča má bratislavská zoo obrovský investičný dlh a nemá koncepciu rozvoja. Zlepšiť chce napríklad vnútornú mobilitu, dostupnosť tichých častí areálu. Riešiť chce parkovanie, zamerať sa plánuje aj na stav chodníkov, úpravu pavilónu primátov či na projekt Karpatského lesa. O štyri roky podľa neho môže zoo v hlavnom meste dosiahnuť vyššiu návštevnosť, väčší priestor na investície z vlastných zdrojov, lepšie hodnotenie verejnosti i lepšie podmienky pre viaceré druhy.



"Mojím cieľom bude vytvoriť čo najlepšie podmienky pre naše zvieratá a zároveň prostredie čo najprívetivejšie k našim návštevníkom," prisľúbil Dobšovič.



Odchádzajúcej riaditeľke zoo sa primátor Matúš Vallo poďakoval. Podľa vlastných slov vždy vnímal, že jej prvoradým záujmom bolo posunúť zoo dopredu a pomôcť jej prekonať problémy, ktoré sa v nej naakumulovali. "K niektorým problémom pristúpila rázne, čo viedlo k mediálnemu tlaku na jej osobu," poznamenal Vallo. Pripomenul vlaňajšiu druhú najvyššiu návštevnosť zoo napriek pandemickým opatreniam.



Riaditeľkou bratislavskej zoo, ktorá je mestskou príspevkovou organizáciou, je Hanuliaková do konca apríla. Vo funkcii končí na vlastnú žiadosť. Odôvodnila to pretrvávajúcimi neopodstatnenými útokmi.