Riaditeľom EKO - podniku VPS v Novom Meste bude V. Mikuš

Bratislava 19. mája (TASR) – Miestny EKO – podnik verejnoprospešných služieb v bratislavskom Novom Meste bude viesť po novom Vladimír Mikuš, doterajší miestny poslanec. Do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie by mal nastúpiť 25. mája. Jeho vymenovanie na tento post schválili v utorok miestni poslanci.



Samotnému schváleniu nového riaditeľa predchádzala v poslaneckom pléne diskusia, v rámci ktorej sa niektorí poslanci nevyhli vzájomnej kritike, výčitkám, obviňovaniu či osočovaniu. Počas diskusných príspevkov odzneli vyjadrenia o konflikte záujmov, o silných tlakoch v zákulisí, blízkych vzťahoch či údajných dohodách niektorých poslaneckých klubov na víťazovi výberového konania.



Klubu novomestskej zmeny sa napríklad nepáčilo bodové hodnotenie kandidátov zo strany výberovej komisie, podľa jeho poslancov dostali menej bodov kvalitnejší a odbornejší uchádzači. Na margo toho poslanec Tomáš Korček poukázal na fakt, že na hlavnom meste sa do niektorých mestských organizácií vyberali aj ľudia, ktorí v danej oblasti dovtedy nepracovali, a mesto deklaruje, že výberové konania boli transparentné. Podľa Korčeka preto niektorí z poslancov "vodu kážu a víno pijú", keďže v jednom prípade im výsledky výberových konaní a postup neprekážajú, v iných áno.



Mestská časť vyhlásila výberové konanie ešte vlani, keď dovtedajší šéf podniku odišiel pracovať pre hlavné mesto. Podnik dočasne viedol jeho zástupca, ktorý však neskôr zomrel. Do výberového konania sa následne prihlásilo desať uchádzačov, do druhého kola postúpili piati, ktorí prešli aj verejným vypočúvaním.



EKO – podnik verejnoprospešných služieb je príspevková organizácia zriadená mestskou časťou. Zaoberá sa správou a údržbou takmer 50 ihrísk a športovísk, správou a prevádzkou lanovky na Kolibe, tržnice na Trnavskom mýte a tiež športovo-kultúrneho areálu Kuchajda, ale aj zimnou údržbou ciest tretej a štvrtej kategórie spolu s chodníkmi v správe mestskej časti. Na starosti má napríklad aj údržbu zelene, kosenie či zabezpečovanie čistoty.



Na miesto, ktoré sa po Mikušovi v poslaneckom zbore uvoľní, by mal následne zasadnúť náhradník, čo pre TASR potvrdil hovorca Nového Mesta Marek Tettinger. Nový poslanec bude musieť zároveň zložiť poslanecký sľub. Samotný Mikuš avizoval, že pred nástupom na post riaditeľa sa vzdá poslaneckého mandátu.