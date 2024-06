Riaditeľom nemocnice J. A. Reimana v Prešove sa stal Juraj Smatana

Prešov 12. júna (TASR) - Riaditeľom Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove bude naďalej Juraj Smatana. Stal sa víťazom výberového konania, ktoré na túto pozíciu vypísalo ešte ministerstvo zdravotníctva a pokračovalo pod gesciou ministerstva obrany, do pôsobnosti ktorého medzičasom nemocnica prešla. Vo funkcii riaditeľa je Smatana potvrdený od 7. júna. Funkciou riaditeľa bol poverený v decembri 2023. TASR o tom v stredu informovala PR manažérka nemocnice Martina Pavliková.



Smatana povedal, že si váži dôveru, ktorú dostal od ministerky zdravotníctva, ako aj ministra obrany. "Kľúčová pre nemocnicu je spolupráca s mojimi kolegami, bez ktorých by poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebolo možné. Na prvom mieste vždy boli aj budú naši pacienti, pre ktorých to všetko robíme. Nemocnica má pred sebou historickú výzvu na zásadné zmeny. Výstavba novej nemocnice, nové medicínske postupy, technológie, moderné oddelenia, vybavenie, to všetko znamená veľmi náročné obdobie, na jeho konci však bude obrovský prínos tak pre pacientov, ako aj zamestnancov," uviedol Smatana.



Smatana je absolventom Lekárskej fakulty Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, má špecializačnú skúšku z úrazovej chirurgie. Absolvoval MBA štúdium manažment v zdravotníctve v Prahe, MPH štúdium na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva a momentálne realizuje doktorandské štúdium v odbore ekonómia a manažment. V rokoch 2001 až 2020 pôsobil v prešovskej nemocnici ako lekár, neskôr ako zástupca primára oddelenia úrazovej chirurgie a napokon ako medicínsky riaditeľ. Tri roky bol medicínskym riaditeľom skupiny AGEL pre chirurgické odbory a od roku 2023 až do svojho poverenia byť riaditeľom prešovskej nemocnice pracoval v súkromnom zdravotníckom zariadení ako lekár.



Prešovská nemocnica je treťou najväčšou slovenskou nemocnicou. Zdravotnú starostlivosť poskytuje svojim pacientom už od roku 1935. Ročne je v nej hospitalizovaných takmer 39.000 pacientov, ambulantne ošetrených približne 570.000, zrealizuje sa tam takmer 18.500 operácií a v roku 2023 sa tam narodilo 2442 detí.