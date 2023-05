Riaditeľom kultúrneho domu v Ružomberku bude R. Zdráhal

Ružomberok 30. mája (TASR) - Víťazom výberového konania na funkciu nového riaditeľa Kultúrneho domu Andreja Hlinku (KDAH) v Ružomberku je Radek Zdráhal. Do funkcie ho vymenuje primátor mesta Ľubomír Kubáň. TASR o tom v utorok informoval hovorca ružomberského primátora Vladimír Miškovčík.



Nového riaditeľa KDAH vyberala osemčlenná komisia spomedzi štyroch uchádzačov. "Kandidáti boli povinní pripraviť projekt so zameraním na víziu smerovania KDAH, rozvoja a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služieb. A to s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť kultúrneho domu na najbližšie štyri roky," priblížil Miškovčík.