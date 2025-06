Riaditeľom nemocnice v Brezne bude od júla T. Mydlo

Brezno 12. júna (TASR) - Novým riaditeľom Nemocnice s poliklinikou (NsP) Brezno, n. o. sa od 1. júla stane doterajší vedúci Záchrannej zdravotnej služby NsP Brezno Tomáš Mydlo. Na tomto poste nahradí Jaroslava Mačejovského, ktorý odchádza do dôchodku. Informovali o tom breznianska samospráva a nemocnica na svojom webe.



Nového šéfa nemocnice predstavil zamestnancom predseda Správnej rady NsP Brezno, n. o. a primátor mesta Tomáš Abel. Podľa neho bolo výberové konanie transparentné, uchádzači prešli náročnými psychotestami a museli predstaviť svoje plány a vízie v projekte, ktorý predložili.



„Všetky boli zaujímavé, inšpirujúce a do budúcna z nich môžeme aj čerpať. Zhodli sme sa na tom, že nemocnicu odovzdávame do rúk novému riaditeľovi v dobrom stave a úspešnú, v porovnaní s inými nemocnicami podobného typu na Slovensku. Riaditeľ Mačejovský so svojím tímom urobil veľký kus práce a myslím, že môže odchádzať so cťou,“ konštatoval Abel s tým, že prioritou je, aby nemocnica fungovala čo najlepšie, mala spokojných zamestnancov a obyvateľom Horehronia poskytovala čo najlepšie služby.



Člen správnej rady nemocnice a generálny riaditeľ spoločnosti Železiarne Podbrezová Vladimír Soták je presvedčený, že vybrali najlepšieho kandidáta, pretože má predpoklady posúvať nemocnicu vpred.



„Verím, že všetky projekty, ktoré sú rozbehnuté, budú pokračovať naďalej. Budem sa snažiť do nich pridať ešte viac energie, sily a všetkého, čo som preniesol zo záchrannej zdravotnej služby,“ zdôraznil budúci šéf nemocnice Mydlo.



Mačejovský zastával post riaditeľa od roku 2017. Ako pripomenul, nástupca bol v jeho pracovnom tíme a drží mu palce, „lebo nejde na prechádzku parkom, ale zarasteným lesom, a nebude to jednoduché“.