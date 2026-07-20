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Riaditeľom psychiatrickej nemocnice v Pezinku zostáva M. Hromádka

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Na snímke vyšetrovňa v zrekonštruovaných priestoroch Neuropsychiatrickej kliniky SZÚ a PNPP v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela (PNPP) v Pezinku, 20. októbra 2021. Foto: TASR - Michal Svítok

Hromádka pôsobí ako generálny riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku od roku 2021.

Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Riaditeľom Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku zostáva Martin Hromádka. Uspel vo výberovom konaní na post šéfa nemocnice, ktoré vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Rezort o tom informoval na webe.

„Na výberovom konaní sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý sa v stanovenom termíne prihlásil do výberového konania a zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa,“ uviedlo ministerstvo.

Hromádka pôsobí ako generálny riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku od roku 2021.
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