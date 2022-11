Riaditeľom UNLP Košice zostáva Ľ. Beňa, DFN naďalej povedie A. Koman

Košice 22. novembra (TASR) – Na čele Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice bude naďalej Ľuboslav Beňa. Vo vedení Detskej fakultnej nemocnice (DFN) Košice zostáva Andrej Koman. Vyplýva to z výsledkov výberových konaní na obsadenie riaditeľských pozícií, ktoré zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na svojej webovej stránke.



Na výberovom konaní na post riaditeľa UNLP Košice sa zúčastnili dvaja uchádzači. Úspešným sa stal Beňa, ktorý bol od júna dočasne poverený vedením nemocnice. Vymenovali ho po zmene zriaďovacej listiny UNLP, keď sa stal z trojčlennej rady riaditeľov jednoosobový štatutárny orgán. Beňa ako vtedajší výkonný riaditeľ pre liečebno-preventívnu starostlivosť nahradil generálneho riaditeľa nemocnice Jána Slávika.



Druhým z uchádzačov bol Peter Krcho, vo výberovom konaní neuspel.



DFN bude aj naďalej viesť Koman, ktorého poverili do funkcie po odstúpení dovtedajšej riaditeľky Jaroslavy Feketeovej. Na výberom konaní sa nezúčastnil žiadny ďalší uchádzač.



Beňa a Koman boli vedením uvedených nemocníc poverení dočasne, respektíve do riadneho výberového konania.