Riaditeľstvo strednej školy pod Poľanou bude od septembra v Detve

Detva 23. júla (TASR) - Od začiatku septembra tohto roka vznikne pod Poľanou škola s názvom Gymnázium, obchodná akadémia a stredná odborná škola technická Detva, ktorá bude mať aj elokované pracovisko vo Zvolene. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý školu zriaďuje.



Kraj týmto krokom existujúce samostatné školy administratívne spojí do jedného nového právneho celku. Riaditeľstvo bude od 1. septembra sídliť na Štúrovej 848 v Detve. Povereným riaditeľom nového detvianskeho celku bude Miroslav Chamula, súčasný riaditeľ Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene a zároveň poverený riaditeľ aktuálnej Spojenej školy v Detve. Podľa BBSK je tak dočasným vedením poverený súčasný riaditeľ jedného zo zariadení. Pripomína, že to tak bude až do riadneho výberového konania.



BBSK je v súčasnosti zriaďovateľom 57 škôl, po administratívnom spojení 29 z nich bude od septembra 2025 zriaďovať 41 škôl. Vzniknú tak väčšie a komplexnejšie inštitúcie a na život študentov to podľa kraja nebude mať žiadny vplyv. Týmto krokom chcú šetriť na manažmente. Predseda BBSK Ondrej Lunter podotkol, že cieľom je na všetkých krajských stredných školách ušetriť tri milióny eur. Zároveň avizoval, že akékoľvek presťahovanie školy alebo jej organizačnej zložky v budúcnosti bude schvaľovať krajské zastupiteľstvo.



Napríklad, na juhu stredného Slovenska vznikne Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, obchodná akadémia a stredná odborná škola Veľký Krtíš. Rovnako ako pod Poľanou bude mať aj elokované pracoviská. Poverenou riaditeľkou školy vo Veľkom Krtíši bude Mária Žišková, ktorá je v súčasnosti riaditeľkou Spojenej školy v Modrom Kameni. Aj v tomto prípade to tak bude až do riadneho výberového konania. Riaditeľstvo školy vo Veľkom Krtíši bude sídliť na Školskej 21.