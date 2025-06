Riadny druhý ročník filmového festivalu June Film Fest sa posúva o rok

Trnava 5. júna (TASR) - Riadny druhý ročník medzinárodného filmového festivalu June Film Fest sa posúva na rok 2026. Jeho dejiskom by mala zostať Trnava. Na štvrtkovom mediálnom brífingu v trnavskom Kine Hviezda spojenom s filmovým galavečerom o tom informovali riaditeľ a producent festivalu Daniel Dangl a programový riaditeľ festivalu Peter Nágel.



Festival sa posúva na ďalší rok najmä z finančných dôvodov. Organizátorov podľa Dangla tento rok „dobehla“ neistota v kultúrnej obci i v súkromnom sektore. Definitívne rozhodnutie padlo približne pred tromi týždňami. „Dnešným dňom, keď vlastne otvárame festival, ho aj symbolicky uzatvárame a sústredíme sa na ďalší ročník,“ ozrejmil Dangl.







Nágel priblížil, že organizátori mali kompletne pripravený program a boli oslovení aj ľudia do poroty. „Takisto sprievodný program, koncerty a ďalšie veci, ktoré by mali s naším festivalom súvisieť. Žiaľ, nebudeme ich môcť prezentovať na verejnosti,“ podotkol s tým, že pripravených bolo takmer 40 filmov.



Premiérový ročník filmového festivalu June Film Fest sa uskutočnil v Trnave vlani od 5. do 9. júna. Zlatú lipu za najlepší film v súťaži hraných debutov vtedy získal kazašský film Bauryna Salu (Adoptovaný syn). Udelené boli aj dve zvláštne uznania. Cenu za vynikajúci prínos získali Karol Roden a Jan Svěrák.