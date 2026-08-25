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Richard Raši navštívi letný tábor pre deti z Ukrajiny
Myšlienka zorganizovať ozdravný a oddychový pobyt pre ukrajinské deti vznikla z iniciatívy Rašiho po stretnutí s predsedom poľského Sejmu Wlodzimierzom Czarzastym.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Na základe iniciatívy predsedu Národnej (NR) SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) trávi v týchto dňoch 15 ukrajinských detí dvojtýždňový pobyt v účelovom zariadení Národnej rady SR Častá-Papiernička. V stredu (26. 8.) ich predseda parlamentu navštívi spolu s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom a prvou štátnou tajomníčkou Ministerstva vnútra SR Luciou Kurilovskou. Stretnú sa s deťmi a oboznámia sa s ich programom a priebehom pobytu. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
Myšlienka zorganizovať ozdravný a oddychový pobyt pre ukrajinské deti vznikla z iniciatívy Rašiho po stretnutí s predsedom poľského Sejmu Wlodzimierzom Czarzastym. Poľskí partneri počas májového oficiálneho prijatia na pôde parlamentu predstavili svoj projekt pomoci, ktorý sa stal pre slovenskú stranu priamou inšpiráciou. Raši sa preto rozhodol nadviazať na túto medzinárodnú iniciatívu a poskytnúť priestory účelového zariadenia v Častej-Papierničke deťom, ktorých životy a rodiny tvrdo poznačil vojnový konflikt na Ukrajine.
„Po stretnutí s mojím poľským kolegom, predsedom Czarzastym, som sa rozhodol, že podobný projekt pre deti z Ukrajiny zorganizujeme aj my v rámci nášho parlamentného rekreačného zariadenia v Papierničke. Zámerom pobytu je poskytnúť týmto deťom priestor, kde môžu aspoň na chvíľu zabudnúť na sirény a hrozby útokov, byť mimo každodennej psychickej i fyzickej záťaže vojny,“ uviedol šéf slovenského parlamentu.
Pobytový tábor prebieha v termíne od 17. do 30. augusta. Zúčastňuje sa na ňom 15 chlapcov a dievčat vo veku od deväť do 14 rokov, ktorých rodičia sú priamo zasiahnutí aktuálnym vojnovým konfliktom na Ukrajine alebo sa aktívne podieľajú na obrane svojej vlasti. Počas dvoch týždňov pre ne v úlohe animátorov pripravujú program dvaja ukrajinskí vysokoškoláci študujúci v Bratislave. Deti absolvujú počas svojho pobytu v Papierničke viaceré športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity, výlety a tvorivé hry, ktoré im umožňujú načerpať nové sily a aj nadviazať nové priateľstvá.
„Tento projekt pobytového letného tábora pre deti z Ukrajiny prirodzene zapadá do našej dlhodobej stratégie cielenej humanitárnej pomoci ľuďom na Ukrajine. Naším cieľom je zmierňovať priame dosahy vojny, preto popri dodávkach konkrétnej materiálnej a technickej pomoci priamo na ukrajinské územie považujem za nesmierne dôležité pomáhať aj touto formou, a to vytvorením bezpečného zázemia pre deti, ktoré vojnové útrapy zasiahli najcitlivejšie,“ pripomenul Raši.
Projekt letného tábora pre deti z Ukrajiny v ubytovacom zariadení parlamentu v Častej-Papierničke sa podarilo zrealizovať vďaka intenzívnej medzirezortnej a medzinárodnej spolupráci Kancelárie NR SR, Úradu komisára pre deti, Ministerstva vnútra SR, Zastupiteľského úradu SR v Kyjeve a regionálnych partnerov z Užhorodu.
Myšlienka zorganizovať ozdravný a oddychový pobyt pre ukrajinské deti vznikla z iniciatívy Rašiho po stretnutí s predsedom poľského Sejmu Wlodzimierzom Czarzastym. Poľskí partneri počas májového oficiálneho prijatia na pôde parlamentu predstavili svoj projekt pomoci, ktorý sa stal pre slovenskú stranu priamou inšpiráciou. Raši sa preto rozhodol nadviazať na túto medzinárodnú iniciatívu a poskytnúť priestory účelového zariadenia v Častej-Papierničke deťom, ktorých životy a rodiny tvrdo poznačil vojnový konflikt na Ukrajine.
„Po stretnutí s mojím poľským kolegom, predsedom Czarzastym, som sa rozhodol, že podobný projekt pre deti z Ukrajiny zorganizujeme aj my v rámci nášho parlamentného rekreačného zariadenia v Papierničke. Zámerom pobytu je poskytnúť týmto deťom priestor, kde môžu aspoň na chvíľu zabudnúť na sirény a hrozby útokov, byť mimo každodennej psychickej i fyzickej záťaže vojny,“ uviedol šéf slovenského parlamentu.
Pobytový tábor prebieha v termíne od 17. do 30. augusta. Zúčastňuje sa na ňom 15 chlapcov a dievčat vo veku od deväť do 14 rokov, ktorých rodičia sú priamo zasiahnutí aktuálnym vojnovým konfliktom na Ukrajine alebo sa aktívne podieľajú na obrane svojej vlasti. Počas dvoch týždňov pre ne v úlohe animátorov pripravujú program dvaja ukrajinskí vysokoškoláci študujúci v Bratislave. Deti absolvujú počas svojho pobytu v Papierničke viaceré športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity, výlety a tvorivé hry, ktoré im umožňujú načerpať nové sily a aj nadviazať nové priateľstvá.
„Tento projekt pobytového letného tábora pre deti z Ukrajiny prirodzene zapadá do našej dlhodobej stratégie cielenej humanitárnej pomoci ľuďom na Ukrajine. Naším cieľom je zmierňovať priame dosahy vojny, preto popri dodávkach konkrétnej materiálnej a technickej pomoci priamo na ukrajinské územie považujem za nesmierne dôležité pomáhať aj touto formou, a to vytvorením bezpečného zázemia pre deti, ktoré vojnové útrapy zasiahli najcitlivejšie,“ pripomenul Raši.
Projekt letného tábora pre deti z Ukrajiny v ubytovacom zariadení parlamentu v Častej-Papierničke sa podarilo zrealizovať vďaka intenzívnej medzirezortnej a medzinárodnej spolupráci Kancelárie NR SR, Úradu komisára pre deti, Ministerstva vnútra SR, Zastupiteľského úradu SR v Kyjeve a regionálnych partnerov z Užhorodu.