Kontajnerová základná škola v Richnave zvýšila svoju kapacitu

Z otvorenia novej kontajnerovej štátnej školy v obci Richnava v okrese Gelnica 12. októbra 2020. Foto: TASR - František Iván

Richnava 12. októbra (TASR) – Prvú kontajnerovú štátnu základnú školu (ZŠ) sprístupnili v pondelok v Richnave v okrese Gelnica pre ďalšie deti. Po tom, ako ju presunuli, zvýšili jej kapacitu o 90 žiakov. TASR o tom informovala Petra Friese z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR s tým, že na riadnom vyučovaní sa tak môže zúčastňovať takmer 200 detí z obce.Kapacita pôvodnej kontajnerovej školy nepostačovala, poskytovala priestor na vzdelávanie pre 100 žiakov. V modulovej ZŠ sa bude po novom vyučovať v šiestich triedach dopoludnia a v šiestich popoludní. Na prezenčnú výučbu nastúpili už aj žiaci nultých ročníkov. Kým školu nepresunuli a nerozšírili, od nového školského roka ich vzdelávali dištančne.povedala pre TASR poradkyňa pre školstvo z MV SR Soňa Hanzlovičová.Problémy s umiestnením detí do školy začali v obci Richnava riešiť v roku 2017, keď susedná obec Kluknava z kapacitných dôvodov vypovedala zmluvu o spoločnom školskom obvode. O tom, že školu postaví štát na svoje náklady, rozhodla vtedajšia vláda na svojom výjazdovom rokovaní v marci 2019. Ako MV SR uviedlo, po pretrvávajúcich problémoch pri hľadaní vhodného pozemku modulovú ZŠ pôvodne postavili pri Špeciálnej základnej škole v Richnave. Teraz ju presunuli na pozemok, ktorého vlastníkom sú Spoločné urbárske lesy Richnava, pozemkové spoločenstvo. Škola spadajúca pod správu košického okresného úradu si ho bude prenajímať.Modulová škola by mala byť dočasným riešením. Rezort sa v auguste vyjadril, že nová škola v roku 2021 má mať 24 tried. Nebolo jasné, či pôjde o klasickú stavbu alebo zostanú pri kontajnerovom riešení.