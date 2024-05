Rieka Slaná sa opäť zafarbila do oranžova, MŽP rokuje o opatreniach

Bratislava/Nižná Slaná 9. mája (TASR) - Rieka Slaná sa v uplynulom období opäť zafarbila výraznejšie do oranžova. Pre TASR to uviedol starosta obce Nižná Slaná Tibor Jerga. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR deklarovalo, že rokuje o zabezpečení financovania potrebných opatrení pre znečistenú rieku.



Farba vody podľa obce Nižná Slaná závisí aj od počasia. "Niekedy je čistá, inokedy je celá hrdzavá. Neraz sme na to upozorňovali," skonštatoval Jerga s tým, že ak je prietok v rieke vyšší, rieka je na pohľad čistejšia. Situáciu okolo riešenia environmentálnej katastrofy vníma tak, že štátne orgány sa o ňu dostatočne nezaujímajú. "Mali sme sedenia, bolo nám prisľúbené, že už sa to ide riešiť a bude sa robiť banské dielo, to bolo stále z mesiaca na mesiac," dodal Jerga.



"Súčasné vedenie ministerstva životného prostredia rokuje s rezortami hospodárstva a financií s cieľom nájsť konsenzuálne riešenie na zabezpečenie financovania potrebných opatrení. Tieto opatrenia budú v prvom rade spočívať v banských zabezpečovacích prácach," priblížil pre TASR envirorezort. Doplnil, že opatrenia predloží vláde na schválenie. Pretrvávajúce znečistenie na Slanej je podľa MŽP prejavom nekompetentnosti predchádzajúcich vlád, ktoré nevedeli na medzirezortnej úrovni rokovať, ani sa dohodnúť na konkrétnych riešeniach.



Lokalitu naďalej podľa MŽP monitorujú geológovia, vodohospodári aj štátny podnik Rudné bane. Deklaruje, že doterajšie výsledky zatiaľ nepreukázali znečistenie podzemných ani pitných vôd spôsobené vytekaním banských vôd.



Rozbory vzoriek vody z rieky Slaná vykonáva raz mesačne zo siedmich odberných miest Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). V šiestich lokalitách ide o monitorovanie povrchových vôd, v jednom prípade o banské vody priamo v mieste znečistenia. "Vplyv vytekajúcich banských vôd sa najzreteľnejšie prejavuje v prípade ukazovateľov železo celkové, mangán celkový, arzén, a to zákonite na odbernom mieste Slaná - Nižná Slaná, ktoré je prvým odberným miestom na Slanej pod zdrojom znečistenia," priblížili pre TASR vodohospodári.



Odber vzoriek vôd SVP zo Slanej naposledy vykonal 8. apríla, podľa výsledkov bol v Nižnej Slanej nad limitnou hodnotou len mangán. V prípade železa bol nameraný stav pod limitnou hodnotou, v porovnaní s meraním v apríli 2023 však boli hodnoty takmer dvojnásobne vyššie. Podobne to bolo aj v prípade arzénu. "Namerané hodnoty sú aj odrazom aktuálnej hydrologickej situácie na vodnom toku Slaná i aktuálneho množstva a znečistenia banských vôd vytekajúcich zo zdroja znečistenia," vysvetlil štátny podnik.



Na ďalších odberných miestach pod zdrojom znečistenia sa situácia vo vzťahu ku kvalite vôd v Slanej podľa vodohospodárov postupne zlepšuje. "Pripisujeme to kumulovaným účinkom ukladania špecifického druhu znečistenia do dnových sedimentov, samočistiacim schopnostiam a narieďovaniu znečistenia v pomerne vodnatom recipiente," dodal SVP.