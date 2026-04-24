Rieku Hron pri Hronskom Beňadiku vyčistia od naplaveného odpadu
Účastníci, ktorých očakávajú približne 25, sa nalodia už v obci Brehy a putovať budú až do časti Hronského Beňadika - Psiare.
Autor TASR
Hronský Beňadik 24. apríla (TASR) - Pri obci Hronský Beňadik v okrese Žarnovica budú v sobotu (25. 4.) dobrovoľníci čistiť rieku Hron od naplaveného odpadu. Do akcie v obecnom chránenom území Beňadické alúvium Hrona sa podľa organizátorov zapoja vodáci, ochranári aj miestna komunita.
Ako priblížila Martina Paulíková z WWF Slovakia, ktorý je jedným z organizátorov podujatia, rieku budú od naplaveného odpadu čistiť priamo z kanoe. Účastníci, ktorých očakávajú približne 25, sa nalodia už v obci Brehy a putovať budú až do časti Hronského Beňadika - Psiare.
„Zamerať sa chceme najmä na ten úsek obecného chráneného územia v Hronskom Beňadiku,“ priblížila Paulíková. Podujatie nadviaže na marcové čistenie, keď dobrovoľníci aj v spolupráci s miestnymi čistili rieku z jej brehov. „Teraz chceme dozbierať to, čo je v rieke,“ dodala Paulíková.
V závere sa účastníci opäť vrátia do Hronského Beňadika, kde sa pripoja k dobrovoľníkom zapojeným do čistenia lokality Kráľova studnička. Čakať tam na nich bude občerstvenie v podobe opekačky.
