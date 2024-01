Rieku Slaná naďalej znečisťuje výtok z bane, o riešení rozhodne vláda

Nižná Slaná 17. januára (TASR) - Do rieky Slaná už takmer dva roky vytekajú kontaminanty z baní v obci Nižná Slaná v regióne Gemer. Napriek tomu, že sa výtok banských vôd podarilo znížiť, problém naďalej nie je vyriešený. Na sociálnej sieti to po minulotýždňovom zasadnutí krízového štábu skonštatovala obec Nižná Slaná. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pre TASR uviedlo, že materiál s riešeniami znečistenia na rieke je pripravený a bude predložený na rokovanie vlády.



Zasadnutie krízového štábu k situácii na rieke Slaná sa v Nižnej Slanej konalo ešte v stredu 10. januára a zúčastnili sa na ňom predstavitelia samosprávy, rezortu životného prostredia i hospodárstva a ďalších inštitúcií. Vytekanie banských vôd z tamojších štôlní do rieky Slaná podľa obce naďalej nie je vyriešené. Záchranné práce pomohli znížiť výtok znečistených vôd z bane o približne 80 až 90 percent, do rieky však aj po takmer dvoch rokoch od vzniku problému stále vytekajú kontaminanty.



"V banských priestoroch či na povrchu k dnešnému dňu neboli vykonané práce, ktoré by zabraňovali tomu, aby sa podobný problém vyskytol opäť v budúcnosti a nastala by situácia podobná tej z roku 2022. Navyše pri silnejšom nasýtení pôdy dochádza opätovne k zvýšeniu prietoku vôd štôlňami a šachtami, a tým aj k silnejšiemu znečisteniu vody a rieky Slaná," uviedla obec s tým, že zásadným problémom je nedbalá sanácia bane po ukončení ťažby.



MŽP v súvislosti so zasadnutím krízového štábu v Nižnej Slanej pre TASR uviedlo, že návrh uznesenia týkajúceho sa riešenia znečistenia na rieke Slaná už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a bude predložený na zasadnutie vlády. "O jeho schválení a vyčlenení finančných prostriedkov spojených s čistením koryta rieky Slaná, vybudovaní čistiarne odpadových vôd a ďalších prác rozhodne vláda SR," skonštatovalo ministerstvo.



Návrh na náhradu výdavkov spojených s opatreniami na rieke Slaná predložilo MŽP do medzirezortného pripomienkového konania vlani v októbri, náklady na ich realizáciu v najbližších rokoch odhadli na viac ako 4,48 milióna eur. Znečistenie rieky naďalej monitorujú geológovia, vodohospodári aj štátny podnik Rudné bane. "Doterajšia kontaminácia ťažkými kovmi sa dramaticky nemení, výsledky nepreukázali znečistenie podzemných ani pitných vôd spôsobené vytekaním banských vôd zo sideritovej bane," dodal envirorezort.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára 2022 v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit v obci Nižná Slaná. Výsledky prvotných rozborov vody v rieke preukázali prekročenú hodnotu železa, mangánu, síranov či výskyt arzénu. V júni 2022 zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky. Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia.