Rieky Váh či Trnávku čistili dobrovoľníci pomocou silných magnetov
Lovci z vlastnej iniciatívy organizujú rôzne akcie, pripojiť sa môže aj verejnosť.
Autor TASR
Piešťany 13. novembra (TASR) - Vážsky kanál pod hojdacím mostom v Piešťanoch, rieku Váh v Maduniciach či rieku Trnávku v Trnave čistili v priebehu uplynulého štvrťroka dobrovoľníci pomocou silných magnetov. Vytiahli bicykle, hasiaci prístroj, dopravné značky či prázdny trezor. Nedávno objavili v okolí Trnavy skoby z historickej cukrovarskej železnice. TASR to uviedol jeden z magnet fisherov Jozef Sklenka.
Podľa jeho slov ide o spojenie hobby, dobrovoľníctva a environmentalizmu. Je to hľadanie feromagnetických objektov vo vode pomocou silného magnetu, najviac sa používa neodymový. Takzvaný magnet fishing alebo magnetický lov funguje na princípe hádzania magnetu viazaného k lanu napríklad do rieky, z ktorej sa vyťahujú rôzne kovové predmety.
Sklenka skonštatoval, že niektorí lovci tieto predmety nazývajú pokladmi, hoci väčšinou ide o bežné predmety ako klince alebo konzervy, či nejaké drobné náradie zabudnuté vo vode. Výnimkou však nie sú ani zbrane a munícia. „Pre fisherov je každý úlovok prekvapením a keď majú šťastie, tak môžu vyloviť aj zaujímavé alebo hodnotné predmety,“ doplnil.
Lovci z vlastnej iniciatívy organizujú rôzne akcie, pripojiť sa môže aj verejnosť. „Čistia brehy riek alebo aj samotné rieky. Dokonca si zoberú odpadkové vrecia alebo aj vedrá, aby to mali ako odniesť. Lebo jedna vec je to vytiahnuť z vody, ale je tiež dôležité, aby to potom nezostalo na brehoch,“ ozrejmil. Podľa Sklenku v Európe tento koníček začal byť populárnym najskôr v krajinách ako Nemecko, Veľká Británia a Holandsko. Fisheri postupne začali zverejňovať na sociálnych sieťach svoje úlovky, až kým sa to nezačalo šíriť aj ďalej do Európy. Okolo rokov 2017 až 2019 sa aktivita dostala aj na Slovensko.
