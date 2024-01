Riešenie dopravy v okolí zvolenskej ZŠ Hrnčiarska je v nedohľadne

Zvolen 25. januára (TASR) - Riešenie dopravy v čase ranných i popoludňajších špičiek v okolí Základnej školy Hrnčiarska vo Zvolene je v nedohľadne. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že obe príjazdové cesty ku škole však pred niekoľkými rokmi plánovali obnoviť.



Dodal, že to malo byť v rámci revitalizácie vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Jozefa Kozáčeka a Bystrický rad. Mesto vtedy navrhlo ich rozšírenie a zároveň zmenu z jednosmerných na dvojsmerné. "Takýto režim by pomohol rovnomernejšiemu rozloženiu dopravy a plynulejšiemu prejazdu vozidiel," objasnil. Podľa hovorcu by tak neboli ranné a popoludňajšie dopravné zápchy. Spresnil, že ich spôsobujú autá, ktorými rodičia privážajú a odvážajú svoje deti zo školy.



Svatuška informoval, že s takýmto riešením sa však nestotožnilo dotknuté spoločenstvo vlastníkov bytov na ulici Bystrický rad a neskôr ani dotknuté spoločenstvá na Kozáčekovej ulici. Mesto podľa neho rešpektovalo názor obyvateľov oboch ulíc a úpravu komunikácií napokon z projektu vypustilo. "Napriek tomu sa odborníci na dopravu i územné plánovanie domnievajú, že stále to je najlepšie riešenie, a veria, že v budúcnosti bude možné k nemu pristúpiť," spomenul.



Základná škola Hrnčiarska sa skladá z objektov, ktoré vytvárajú samostatný školský areál v centrálnej časti mesta. Samospráva plánuje stavebné práce, ktoré sa budú týkať jej rekonštrukcie. Predmetom riešenia obnovy budú viaceré rozčlenené budovy. Budú to škola, družina, spojovacia chodba so šatňami a telocvičňa. Cieľom projektu je vytvoriť novú jedáleň, a to nadstavením poschodia na súčasnej budove družiny. V rámci obnovy chcú vybudovať aj exteriérovú učebňu a riešiť energetickú efektívnosť budov.