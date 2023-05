Nadmerný hluk na D2 má vyriešiť štúdia realizovateľnosti

Bratislava 9. mája (TASR) – Zadefinovať postup pri riešení nadmernej hlučnosti diaľnice D2 v úseku od Mosta Lanfranconi po Tunel Sitina v Bratislave má štúdia realizovateľnosti. Preukázať má zároveň reálnosť technických návrhov protihlukových opatrení. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo dopravy (MD) SR i hlavné mesto. Na nadmernú hlučnosť v danom úseku upozorňujú miestni obyvatelia dlhodobo.



"Táto štúdia by mala komplexne riešiť návrh protihlukových opatrení na základe najaktuálnejších informácií, podkladov a meraní," skonštatovala Miriama Švikruhová z odboru komunikácie rezortu dopravy.



Zhodnotiť by mala taktiež výber variantov, a to na základe investičných nákladov i socioekonomických parametrov. Zhotoviteľ štúdie bude vybratý vo verejnom obstarávaní. Vypracovanú štúdiu následne zhodnotí Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). Slúžiť bude ako východiskový podklad pre ďalší proces prípravy a realizácie protihlukových opatrení v danom území.



Bratislavský magistrát podľa hovorkyne Dagmar Schmuckovej víta každé opatrenie, ktoré bude eliminovať alebo prispeje k eliminácii hlukovej záťaže obyvateľov, napríklad aj výstavbou protihlukovej steny. Podotýka však, že tie nie je možné stavať všade. Dôvodom môžu byť priestorové možnosti, náročné financovanie či reálna možnosť znížiť hluk takýmito konštrukciami v mestskom prostredí.



"Najväčšia hluková záťaž v meste súvisiaca s dopravou je v okolí diaľnic, ktoré pretínajú mesto, kde vnímame ako určité riešenie zníženie rýchlosti," poznamenala Schmucková. Hlavné mesto však podľa nej nemá v tomto prípade kompetenciu na to, aby bolo takéto riešenie prijaté celoplošne. Rozhodujúcimi orgánmi sú Okresný úrad Bratislava a MD SR. Hlavné mesto však deklaruje, že spolu so zainteresovanými stranami má záujem situáciu riešiť.



Na pre nich neúnosnú situáciu a dlhodobé prekračovanie noriem upozorňujú obyvatelia už roky, v minulosti vznikla v tejto veci aj petícia. To, že D2 vedie centrom mesta a nemá protihlukovú bariéru, aby chránila ľudí v okolí, pričom po nej denne prejdú desiatky tisíc áut, označujú za raritu v strednej Európe. Tvrdenia o tom, že na jej výstavbu nie sú financie, považujú za výsmech, hovoria o zanedbaní povinností.



Miestne zastupiteľstvo Starého Mesta ešte vo februári schválilo výzvu smerujúcu na predstavenstvo NDS a rezort dopravy, aby bezodkladne a účinne riešili hlučnosť D2 v predmetnom úseku. NDS okrem iného v reakcii pre TASR poukázala na to, že zvýšená hladina hluku v tomto úseku diaľnice nie je spôsobená len diaľničnou dopravou. Lokalita je nadmerne zaťažená aj hlukom z komunikácií v správe hlavného mesta. Výzvy na spoločné riešenie s magistrátom však boli podľa nej v minulosti neúspešné.