Riešenie v športovej hale v Prievidzi umožní vstup ľuďom s hendikepom

Prievidza 27. apríla (TASR) - Priestory športovej haly v Prievidzi sú po novom prístupné i ľuďom s hendikepom. Bezbariérový prístup k palubovke zabezpečil sedačkový výťah na schodisku pri zadnom vstupe do objektu. Na prízemí haly vytvorili i toaletu, ktorej súčasťou je špeciálna sanita a držadlá. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Športová hala bola doposiaľ prístupná pre divákov s telesným hendikepom len v hornej časti hľadiska, pričom špeciálne upravenú toaletu mohli využívať vo vstupnom vestibule," spomenul vedúci športovej haly Branislav Bucák.



Po novom sa ľudia s hendikepom podľa neho dostanú už aj do prízemia haly, kde sú bezbariérové šatne so sprchami, nová toaleta či bezbariérový prístup na palubovku.



Úpravami sledujú mesto a Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) zvýšenie komfortu ľuďom s telesným postihnutím v objekte. Nadväzujú na vytvorenie parkovania pre ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) na priľahlom parkovisku a pokračovať budú novými miestami pre ŤZP v hľadisku. "Odstránením sedačiek v prvom rade hľadiska pripravujeme aj desať miest pre imobilných divákov športových či kultúrnych podujatí. Tieto miesta budú označené na podlahe aj príslušným polepom, avšak až po výmene palubovky," priblížil Bucák.



Palubovku budú v hale podľa neho meniť od júna do konca augusta a súčasťou projektu je aj výmena linolea v prvom rade hľadiska. "Len čo bude vymenené, dokončíme vytvorenie daných miesta pre ľudí s telesným hendikepom príslušným značením na podlahe," dodal. TSMPD investovali do týchto zmien viac ako 10.000 eur.