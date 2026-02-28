< sekcia Regióny
Riešením povodní v Zborove má byť polder,obec čaká na pozemkové úpravy
Ide o územie, ktoré sa nachádza vo flyšovom pásme, v ktorom malá priepustnosť podložia v kombinácii s vyšším úhrnom zrážok spôsobujú rýchly a sústredený povrchový odtok vody.
Autor TASR
Zborov 28. februára (TASR) - Problém pravidelne sa opakujúcich lokálnych povodní v Zborove v okrese Bardejov sa obec snaží riešiť v rámci svojich možností. Ako pre TASR uviedol starosta obce Ján Šurkala, na odstraňovaní následkov povodní i preventívnych opatreniach sa podieľa i Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). Riešením by však podľa starostu bolo vybudovanie poldra nad obcou.
„Obec pravidelne zabezpečuje čistenie rigolov a priepustov, kde môže dôjsť k ich upchatiu a následnému vybreženiu vody. V prípade zásahov priamo v koryte vodného toku však musí konať Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý sa aj snaží situáciu riešiť. Konkrétny problém v centre obce na bezmennom potoku je možné systematicky vyriešiť vybudovaním poldra v území nad obcou. Problém je s tým, že tam nie sú usporiadané pozemky, čiže musíme počkať na pozemkové úpravy, ktoré nám vytvoria územnú rezervu na to, aby sme tam vedeli navrhnúť, naprojektovať a potom aj zrealizovať opatrenia, ktoré zabránia vode, aby sa náhle privalila do obce,“ povedal Šurkala a doplnil, že obec bola vybratá do komplexných pozemkových úprav, proces však mešká.
Podľa hovorcu SVP Mariána Bocáka čiastkové povodie hornej Tople patrí k lokalite, ktorá je prevažne v letných mesiacoch najviac postihovaná lokálnymi povodňami. Ide o územie, ktoré sa nachádza vo flyšovom pásme, v ktorom malá priepustnosť podložia v kombinácii s vyšším úhrnom zrážok spôsobujú rýchly a sústredený povrchový odtok vody.
„Z pohľadu správcu toku sú zabezpečovacie práce počas povodne v obci Zborov realizované operatívne, aby sa predchádzalo ďalším možným škodám na majetku SVP a občanov, pri maximálnom možnom nasadení vlastných kapacít správcu toku. Zabezpečovacie práce realizované správcom toku sú v postihnutej lokalite zamerané predovšetkým na odstraňovanie prekážok z korýt vodných tokov Kamenec a jeho prítokov, provizórne sprietočnenie korýt tokov, nevyhnutné stabilizácie odplavených a poškodených brehov,“ vysvetlil Bocák.
V rámci preventívnych protipovodňových opatrení plánuje správca toku v roku 2026 v Zborove zabezpečiť drobnú údržbu vodných tokov. Čo sa týka pozemkových úprav, SVP je podľa Bocáka účastníkom konania. V obci Zborov neevidujú v súčasnosti žiadne výzvy na poskytnutie informácií správcu toku k pozemkovým úpravám.
„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyhlásilo v júli 2025 verejné obstarávanie pre katastrálne územia, ktoré boli schválené vládou Slovenskej republiky pre začatie pozemkových úprav v roku 2020. Katastrálne územie Zborov je v zozname schválených katastrálnych území pre začatie pozemkových úprav v roku 2022, preto k dnešnému dňu MPRV SR nevie určiť dátum, kedy budú nariadené pozemkové úpravy v katastrálnom území Zborov. MPRV SR vynakladá maximálne úsilie na vytvorenie podmienok pre kontinuálne pokračovanie vykonávania pozemkových úprav. V rámci Plánu legislatívnych úloh na rok 2026 sa MPRV SR bude snažiť maximálne zefektívniť celý proces konania pozemkových úprav,“ uviedli z odboru komunikácie ministerstva pôdohospodárstva.
