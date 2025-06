Riešia ďalšiu krádež zo staveniska severného obchvatu R4

Veľký Šariš 24. júna (TASR) - Polícia rieši ďalšiu krádež pracovného náradia zo staveniska severného obchvatu R4. K prvej došlo v období od piatka (20. 6.) do soboty (21. 6.) a k druhej od nedele (22. 6.) do pondelka (23. 6.) na stavenisku severného obchvatu R4, konkrétne medzi obcou Fintice a mestom Veľký Šariš. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, neznámy páchateľ z plechového skladu odcudzil pracovné náradie.



„Vzal multimeter, merač napätia, kliešťový ampérmeter, sadu profesionálnych kliešťov, skrutkovače, snímače pohybu i mnohé ďalšie náradie. Krádežou vznikla škoda prevyšujúca sumu 1000 eur,“ uviedla Ligdayová s tým, že v prípade je vedené trestné stíhanie pre trestný čin krádeže.



K prvej krádeži došlo od piatka do soboty. Páchateľ podľa hovorkyne odcudzil pracovné náradie. Krádežou vznikla škoda približne 5420 eur.