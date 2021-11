Rieu sľubuje v Bratislave najemotívnejšie predstavenie v jeho kariére

Bratislava 12. novembra (TASR) - Jeden z najuznávanejších huslistov sveta André Rieu zahrá v Bratislave 18. novembra. Kráľ valčíkov sa s orchestrom Johanna Straussa predstaví na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Prvé predstavenie po 18-mesačnej koncertnej prestávke bude podľa Rieu najemotívnejšie v jeho kariére. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.



Bratislavským koncertom Rieu odštartuje koncertnú šnúru KING OF WALTZ TOUR. Koncertu v hlavnom meste Slovenska sa podľa umelca nevedia dočkať ani členovia jeho Johann Strauss Orchestra. "Môj orchester a ja sa nemôžeme dočkať, až po 18 mesiacoch opäť skočíme na pódium. Nikdy predtým sme neboli od seba tak dlhú dobu. Bude to najemotívnejší večer v mojej kariére," uviedol pre médiá Rieu. "Spolu s publikom sa budeme smiať, plakať, spievať, tancovať a strávime spolu večer, na ktorý nikdy nezabudneme. Mottom môjho nového turné je ´Happy Together´ a verím, že spolu šťastní aj budeme," sľubuje jeden z najúspešnejších huslistov, ktorý má pre slovenské publikum pripravené aj špeciálne hudobné prekvapenie.







Blížiaci sa koncert nie je prvým vystúpením husľového virtuóza na Slovensku, André Rieu sa tu predstavil pred piatimi rokmi a Bratislava mu zostala v pamäti. "Pamätám si nadšenie a nádherný moment, keď diváci začali tancovať počas skladby Johanna Straussa Na krásnom modrom Dunaji. Bratislava je také krásne mesto s dlhou históriou. Je úžasné, že sa konečne môžeme vrátiť a chcel by som sa veľmi pekne poďakovať slovenskému publiku za trpezlivosť a lojalitu, ktorá v posledných mesiacoch veľmi pomohla môjmu orchestru a aj mne," vyznal sa umelec. Nezabudnuteľný večer v Bratislave sľubuje Rieu aj vo videopozdrave.