Říha:Nasledujúce roky nebudú jednoduché; vieme, čo chceme realizovať

Bratislava 23. novembra (TASR) - Nasledujúce štyri roky nebudú jednoduché pre žiadnu samosprávu, ani pre Malacky, najmä preto, lebo dlhodobejší vývoj a to, čomu samosprávy budú musieť vzhľadom na všeobecnú situáciu čeliť, nie je možné odhadnúť. Na začiatku svojho tretieho volebného obdobia vo funkcii primátora Malaciek to zdôraznil Juraj Říha. Stojí si však zároveň za vytýčenými cieľmi.



"V aktuálnom volebnom období by sme chceli dokončiť športovú arénu, ďalšie cyklotrasy či prístavbu tribúny na futbalovom štadióne. Rovnako chceme zdarne rozbehnúť projekt nového kultúrneho domu, novej základnej školy a výrazne sa posunúť v projekte výstavby diaľničnej križovatky D2 Rohožník a severného obchvatu mesta, ktorými sa odvedie tranzitná doprava z centra Malaciek," pomenoval pre TASR priority vedenia mesta.



Upozornil tiež na výsledky, ktoré by mali byť viditeľné v najbližšom období. "Ešte teraz v decembri bude hotová rekonštrukcia dvoch telocviční a nové vonkajšie multifunkčné ihrisko v Základnej škole na Záhoráckej ulici. V budúcom roku verejnosti chceme odovzdať nové pešie námestie, mestskú podzemnú garáž, nový pavilón Materskej školy na Štúrovej ulici pre 50 detí a kompostáreň," spresnil. "Začne sa výstavba dvoch nosných mestských cykloradiál Družstevná - Radlinského a Partizánska - Cesta mládeže, postaví sa cyklotrasa Pezinská - Padzelek," doplnil.



Mesto sa podľa jeho slov bude uchádzať o financie zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 24 nájomných bytov, samospráva tiež pripravuje klimatickú stratégiu, ktorej súčasťou je aj zadržiavanie vody v prirodzenom prostredí a rozširovanie mestskej zelene.



Juraj Říha 29. októbra v komunálnych voľbách druhýkrát obájil svoj primátorský post. Mandát do tretieho volebného obdobia v rade mu dalo takmer 80 percent Malačanov. Volebná účasť v okresnom meste Bratislavského kraja dosiahla 34,32 percenta.