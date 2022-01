Bezpečnosť obyvateľov Rimavskej Bane má zvýšiť výstavba chodníka

Rimavská Baňa 16. januára (TASR) – Bezpečnosť obyvateľov Rimavskej Bane v okrese Rimavská Sobota má zvýšiť nový chodník v severnej časti obce, na výstavbu ktorého samospráva žiada o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Ľudské zdroje. Pre TASR to uviedla starostka obce Elena Polóniová.



"Ide o nový chodník od križovatky v smere na obec Kraskovo. V tej časti žije možno tretina obyvateľov obce, ktorí k svojim domom chodia po ceste tretej triedy. Už aj v minulosti sa tam stala jedna tragická udalosť, pri ktorej prišiel o život chodec," uviedla Polóniová.



Obec už v rámci príprav výstavby má vypracovanú projektovú dokumentáciu i potrebné územné rozhodnutie. Aktuálne sa uskutočňuje stavebné konanie. Predpokladaný rozpočet výstavby dosahuje 60.000 eur, konečnú sumu určí až výsledok verejného obstarávania.



"Pôjde o 242 metrov nového chodníka o šírke 1,5 metra. V jednej časti budeme musieť spevňovať rigol a časť obce odvodňovať," priblížila starostka. Ako dodala, nový chodník obyvateľom zabezpečí bezpečný prístup do centra obce i k zdravotníckemu stredisku.



V prípade, že bude samospráva so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok úspešná, mohla by obec s výstavba nového chodníka začať ešte koncom tohto roka. "Do budúcna by sme tiež chceli dobudovať chodník od železničného priecestia až po koniec obce smerom na Kraskovo," uzavrela Polóniová.