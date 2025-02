Rimavská Baňa získala dotáciu na obnovu kultúrneho domu

Rimavská Baňa 5. februára (TASR) - Obec Rimavská Baňa v okrese Rimavská Sobota získala takmer 46.000 eur na obnovu svojho kultúrneho domu. Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou a samospráva by ho chcela v budúcnosti komplexne zrekonštruovať. Pre TASR to uviedla starostka obce Elena Polóniová.



"V tejto fáze ideme rekonštruovať iba strechu a odkvapový systém. Strecha je v havarijnom stave, pred rokom nám začalo do budovy zatekať," skonštatovala starostka. Ako dodala, na opravu obec získala 7000 eur po výjazdovom rokovaní vlády v Rimavskej Sobote i takmer 46.000 eur prostredníctvom dotácie z európskych fondov. Samospráva v súčasnosti hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie, práce by chcela dokončiť do tohtoročnej jesene.



Objekt, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, samospráva využíva ako kultúrny dom na organizáciu rôznych podujatí. Na budove sa nachádza aj pamätná tabuľa venovaná významnému rodákovi Jurajovi Palkovičovi. Básnik, novinár, profesor bratislavského evanjelického lýcea a poslanec uhorského snemu sa v Rimavskej Bani narodil v roku 1769, jeho rodný dom však už neexistuje.



Kultúrny dom v Rimavskej Bani by chcela samospráva pre jeho stavebno-technický stav v budúcnosti komplexne zrekonštruovať. Pamiatkari obci zatiaľ povolili obnoviť strechu a realizovať výmenu okien a dverí, na čo samospráva hľadá ďalšie finančné zdroje. "Naším zámerom je ale v budúcnosti zrekonštruovať celú budovu, na to ale budeme potrebovať aj projektovú dokumentáciu," skonštatovala Polóniová.