Budovu osvetového strediska v R. Sobote čaká komplexná rekonštrukcia

Rimavská Sobota 19. júna (TASR) – Budovu Gemersko-malohontského osvetového strediska (GMOS) v Rimavskej Sobote čaká komplexná rekonštrukcia. Ako pre TASR uviedla riaditeľka GMOS Darina Kišáková, obnova budovy prinesie inštitúcii reprezentatívne interiérové i exteriérové priestory, v ktorých bude možné organizovať bohatú ponuku podujatí.



„Vzhľadom k historickej jedinečnosti budovy a v snahe zachovať jej charakter do budúcnosti, aby sa všetky priestory mohli využívať na kultúrne aktivity, bola v roku 2019 vypracovaná projektová dokumentácia na jej komplexnú rekonštrukciu,“ priblížila Kišáková.



Rekonštrukcia je naplánovaná v dvoch etapách, začať by sa mala ešte tento rok. Obnovené majú byť omietky, elektroinštalácia, rozvody vody a kanalizácia, pribudnú i nové sociálne zariadenia, vzduchotechnika a klimatizačné zariadenia. Druhá etapa počíta s prácami v exteriéri, v rámci ktorých bude zrekonštruovaná fasáda budovy, vybudovaný nový altánok či oplotenie. Úpravy sa dočká celá dvorová časť i miestna zeleň.



V rámci projektu sa aktuálne uskutočňuje proces verejného obstarávania, podľa ktorého predpokladaná cena diela prevyšuje 700.000 eur. Celá rekonštrukcia bude hradená z finančného príspevku Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom inštitúcie.



„Po rekonštrukcii priestorov budeme schopní realizovať podujatia vo vlastných reprezentačných interiérových i exteriérových priestoroch, akými sú viacúčelová galéria, spoločenská sála s viacerými možnosťami využitia a dielne ľudových remesiel,“ vysvetlila Kišáková s tým, že kultúrne akcie bude možné realizovať aj v novom altánku. Vo vynovených priestoroch bude podľa jej slov možné organizovať divadlá, koncerty, konferencie, výstavy či tvorivé dielne.



Priestory budovy GMOS sú na vzdelávacie a kultúrno-spoločenské účely využívané od roku 1930, v jej staršej časti sú zriadené a využívané ako dielne ľudových remesiel dve miestnosti. Od roku 1990 do roku 2006 zasiahli budovu tri požiare, najväčšie škody spôsobili na spoločenskej sále. Budova neskôr dostala novú strechu, vymenené boli i okná, vchodové dvere a radiátory.